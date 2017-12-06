تعويض كاتي بيري وكنيسة كاثوليكية 10 ملايين دولار في قضية شراء دير راهبات

مصدر الصورة Getty Images Image caption وافقت بيري على شراء الدير مقابل 14.5 مليون دولار في عام 2015

حصلت المغنية كاتي بيري وكنيسة كاثوليكية على تعويض قدره نحو 10 ملايين دولار في قضية عرض النجمة شراء دير راهبات سابق في لوس أنجيليس.

وكانت بيري وافقت على شراء الدير مقابل 14.5 مليون دولار في عام 2015.

غير أن اثنتين من الراهبات اللاتي يعشن في الدير رفضتا عرض بيري، وقررتا بيعه إلى صاحبة مطعم تدعى دانا هوليستر بدون موافقة من الأبرشية.

وعلمت هيئة المحلفين في القضية الشهر الماضي أن هوليستر تعمدت التدخل في خطة بيري لشراء الدير.

واشترت سيدة الأعمال الدير المقام على مساحة تصل إلى ثمانية أفدنة بالتعاون مع الراهبتين ريتا كالانان وكاترين روز هولزمان، اللتين أكدتا سلطتهما لإجراء صفقة البيع.

وعلى نقيض ملايين الدولارات التي عرضتها بيري لشراء الدير، دفعت هوليستر 44 ألف دولار فقط مع الاتفاق على دفع 9.9 مليون دولار أخرى بعد ثلاث سنوات.

وقالت الراهبتان إنهما لم تشعرا بالراحة لتسليم الدير لبيري التي، على الرغم من انحدارها من أسرة متدينة، تشتهر بأغنيات استفزازية مثل أغنية "قبلت فتاة".

ورفضت الراهبتان تغيير رأيهما حتى بعد زيارة بيري لرفع الدعوى القضائية، وأظهرت للراهبتين "وشما للمسيح على معصمها" وتلت ترنيمة إنجيلية.

وقالت الراهبة رينا كالانان لصحيفة "لوس أنجيليس تايمز" إنها "رأيت فيديوهات لها، ولم تسعدني إطلاقا".

غير أن محامي الكنيسة وبيري أكدوا أن الراهبتين لم يكن لهما حق بيع الدير الذي تركتاه في عام 2011.

مصدر الصورة Rex Features Image caption قالت المحكمة إن سيدة الأعمال تصرفت بمكر وكانت تعتزم تحويل الدير إلى فندق

وأكد المحامون خلال مرافعتهم أمام المحكمة أن الراهبتين لم يحصلا على المباركة القانونية من الأسقف جوز غوميز والفاتيكان، الذي يجب أن يوافق على بيع أي ممتلكات تتجاوز قيمتها 7.5 مليون دولار.

وحكم قاضي المحكمة العليا لصالح الكنيسة في مطلع العام الجاري، وقررت هيئة المحلفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه كان ينبغي لصاحبة المطعم معرفة عدم قانونية صفقة الشراء.

وقالت المحكمة إن سيدة الأعمال تصرفت بمكر وكانت تعتزم تحويل الدير إلى فندق.

وحكمت المحكمة عليها بدفع 3.47 مليون دولار للأسقفية، و1.57 مليون دولار لشركة بيرد نيست التابعة لبيري.

كما أمرت يوم الإثنين بدفع تعويض عقابي قدره 10 ملايين دولار، تحصل الأسقفية الكاثوليكية الرومانية في لوس أنجيليس على ثلثي المبلغ في حين تحصل بيري على الثلث.

وقال مايكل غيبلسون، محامي هوليستر، إن أصول موكلته تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، وهو ما يعني عجزها عن سداد المبلغ بالكامل.

وتأمل بيري حاليا في إتمام صفقة شراء الدير، التي تتضمن موافقة على "تخصيص مكان بديل للصلاة" بقيمة 4.5 مليون دولار، وفقا للأسقفية.

وقال محامي بيري في بيان لموقع بيل بورد :"كاتي سعيدة للغاية بقرار هيئة المحلفين وتفهمهم"، في حين قال محامي هوليستر إن موكلته تعتزم رفع دعوى استئناف.