القبض على راكب طائرة "تحرش" بنجمة بوليوود زايرا وسيم

مصدر الصورة @zairawasim_/Instagram Image caption كتبت وسيم تجربتها على حسابها بموقع انستغرام، حيث يتابعها نحو 400 ألف شخص

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل لاتهامه بالتحرش بنجمة بوليوود زايرا وسيم على متن رحلة جوية، كانت متجههة من دلهي إلى مومباي الأحد.

وقالت زايرا وسيم إن "رجلا في منتصف العمر"، كان يجلس ورائها، داعب بقدمه ظهرها ورقبتها بشكل متكرر، بينما كانت "نصف نائمة".

ووثقت زايرا الحادثة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وحاولت تصوير سلوك الرجل، لكنها قالت إن الطائرة كانت مظلمة جدا.

وجذبت زايرا العام الماضي الأضواء عندما ظهرت في فيلم دانغال، الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ بوليوود.

وأفادت تقارير إعلامية هندية بأن الرجل تم تحديده، بمساعدة شركة الطيران التي تتبعها الرحلة، "إير فيستارا".

واتهمت الممثلة شركة الطيران بعدم فعل أي شيء لمساعدتها، حينما أثارت المسألة، لكنها لم توجه شكوى رسمية ضد الشركة.

مصدر الصورة @zairawasim_/Instagram Image caption مثلت زايرا وسيم أول دور بطولة لها في فيلم دانغال العام الماضي

وكتبت وسيم على حسابها في إنستغرام الأحد: "كنت متأكدة من أنني أتعرض للتحرش، فقد وكز كتفي عدة مرات، واستمر في تحريك قدمه صعودا وهبوطا على ظهري وعنقي".

وقالت وسيم إنها اعتقدت في البداية أن السبب هو مطبات هوائية، لكنها استيقظت فيما بعد لتجد قدم الرجل تلامس رقبتها.

وأوضحت شركة طيران "إيرفيستارا"، على حسابها بموقع تويتر، أن الموظفين على متن الطائرة لم يعلموا بما حدث، إلا بعد هبوط الطائرة في مومباي، لكنها اعتذرت عما عانته النجمة الصاعدة على متن خطوطها الجوية.

وأضافت الشركة: "سلوك كهذا مرفوض تماما بالنسبة لنا".