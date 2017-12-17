غرابة الواقع

  • 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017

في كل أسبوع، نختار مجموعة من صور القراء تدور حول موضوع حددناه مسبقا. وهذه المجموعة تحمل عنوان "غرابة الواقع".

  • نافورة على هيئة صنبور Vanessa Smart

    التقطت فنيسا سمارت هذه الصورة لنافورة على هيئة صنبور، يبدو كأنه يحلق في الهواء، حين كانت تقضي عطلتها في جزيرة منورقة الإسبانية.

  • رجل يقفز فوق ثور Christine PHILIPPOTEAUX

    كريستين فليوبوتو التقطت هذه الصورة أثناء عطلة بجنوب غرب فرنسا. تقول فليوبوتو "قدم هذا الرجل عرضا أمام الناس. اندفع الثور نحوه عدة مرات، لكنه تفاداه بالقفز فوقه".

  • فئران تشرب اللبن Rishabh Modi

    عن هذه الصورة يقول ملتقطها ريشباه مودي "معبد كارني ماتا في (بلدة) دشنوك بولاية راجستان قد يكون أكثر المزارات غرابة في الهند. فالمعبد يئوي آلاف الفئران، وزواره يقدسون هذه القوارض ذات الذيول الطويلة التي يؤمنون بأنها من أسلافهم. ولا يجد المخلصون منهم غضاضة في تناول بقايا طعام الفئران، باعتبارها طعام الآلهة، دون أن يصيبهم أي داء".

  • بابا نويل وحاصدر الأرواح Graham Alexander

    التقط غراهام الكسندر هذه الصورة في فعالية احتفالية بعيد الميلاد في متنزه "هايد بارك" بالعاصمة البريطانية لندن. يقول الكسندر "لاحظت صحبة غريبة... بابا نويل وحاصد الأرواح".

  • حصان يسير وحيدا Graham Alexander

    يقول غراهام الكسندر الذي التقط هذه الصورة في تل أبيب بإسرائيل "هذا الحصان كان يسير بمفرده تماما".

  • فعالية دينية Muge Karatas

    كانت موجه كراطاش في زيارة إلى مدينة سرقسطة الإسبانية حين صادفت مسيرة إحياء ذكرى المسيح. وتقول كراطاش "للوهلة الأولى، تتسبب المسيرة في حيرة للوافدين الجدد، إذ يبدو المشاركون كأنهم أفراد بمنظمات كو كوكس كلان (الأمريكية التي تؤمن بتفوق البيض)، لكن لا علاقة بين الاثنين".

  • زرافة أمام حائط Shane Barker

    يقول شاين باركر "اعتقد أن من (غرابة الواقع) أن سبب عدم رؤية الزرافات عادة في المدن والبلدات هو التمويه. لقد كدت ألا أرى هذه الزرافة أمام الحائط بسبب ترقيطها".

  • قطط ترضع من كلبة Dean Jacek

    التقط دين جاك هذه الصورة لقطط صغيرة تحاول الرضاعة من كلبة في أحد شوارع مدينة ماكاتي في الفلبين.

  • شموع منصهرة Virginia Jones

    عن هذه الصورة تقول فرجينيا جونز التي التقطتها "أصبحت الشموع ساخنة بفعل أشعة الشمس على حافة شباكي، وكانت هذه هي النتيجة الغربية".

  • قاربان على الطريق Mike Finn

    وأخيرا هذه الصورة التي التقطها مايك فين في فرنسا لقاربين.

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