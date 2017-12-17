غرابة الواقع

عن هذه الصورة يقول ملتقطها ريشباه مودي "معبد كارني ماتا في (بلدة) دشنوك بولاية راجستان قد يكون أكثر المزارات غرابة في الهند. فالمعبد يئوي آلاف الفئران، وزواره يقدسون هذه القوارض ذات الذيول الطويلة التي يؤمنون بأنها من أسلافهم. ولا يجد المخلصون منهم غضاضة في تناول بقايا طعام الفئران، باعتبارها طعام الآلهة، دون أن يصيبهم أي داء".