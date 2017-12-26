"حرب النجوم: الجيداي الأخير" يحقق إيرادات كبيرة في دور العرض في العالم

مصدر الصورة AFP Image caption صورة من الافتتاح الأوروبي "حرب النجوم: الجيداي الأخير"

حقق "حرب النجوم: الجيداي الأخير" إيرادات كبيرة في دور العرض في العالم، بلغت 745.4 مليون دولار منذ الأحد.

وحقق الفيلم 365 مليون دولار في دور العرض في أمريكا الشمالية في الأيام العشرة الأولى لعرضه، وتتوقع الشركة المنتجة، ديزني/لوكاس، تحقيق 32 مليون دولار أخرى يوم عيد الميلاد.

وبهذا يصبح الفيلم ثالت أعلى الأفلام إيرادا في الولايات المتحدة منذ عام 2017 بعد "الجميلة والوحش"، الذي حقق 504 ملايين دولار، وفيلم "المرأة الخارقة"، الذي حقق 412 مليون دولار.

وحقق "حرب النجوم: الجيداي الأخير" إيرادات إجمالية في دور العرض في العالم بلغت 380.3 مليون دولار. وأصبح الفيلم بالفعل الأعلى إيرادات عام 2017 في الدنمارك والسويد، ورابع الأفلام إيرادات في الأسواق الأوروبية.

وافتتح عرض كل من "جومانجي: مرحبا في الغابة"، من إنتاج سوني، وفيلم "صوت جميل 3" "Pitch Perfect 3 بقوة.

ويحقق فيلم "رجل الاستعراض العظيم" من إنتاج فوكس إيرادات جيدة في دور العرض.

وحقق "حرب النجوم: الجيداي الأخير"ثاني أعلى إيرادات افتتاحية على الإطلاق في أمريكا الشمالية، حيث حقق 220 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه.

ولم يواجه الفيلم منافسة للمرة الأولى يوم 20 ديسمبر/كانون الأول عندما بدأ عرض فيلم "جومانجي: مرحبا في الغابة".

وحقق فيلم "رجل الاستعراض العظيم"، وهو فيلم استعراضي من بطولة هيو جاكمان، وتدور أحداثه حول بي تي بارنام مؤسس السيرك الشهير، 8.6 مليون دولار في 3006 دار عرض في ايام الجمعة والسبت والأحد.