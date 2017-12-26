كيف بحث إمبراطور الصين الأول عن إكسير الحياة

مصدر الصورة CHINA PHOTOS/GETTY Image caption جيش الطين الذي أسسه إمبراطور الصين لحمايته بعد الموت

كشفت أبحاث أثرية أن إمبراطور الصين الأول كان مهووسا بالبحث عن إكسير الحياة قبل أن يموت في عام 2010 قبل الميلاد، وعمره 49 عاما.

فقد أمر كي شي هيونغ، المعروف بتأسيس جيش الطين، عماله في كامل أرجاء الصين بالبحث عن هذا الشراب الأسطوري، الذي كان تعتقد أنه يضمن لشاربه الحياة الأبدية.

وتشير إلى أوامر الإمبراطور بالبحث عن الإكسير نصوص عمرها 2000 سنة كتبت على آلاف الألواح الخشبية، كان الصينيون يستعملونها قبل اختراع الورق.

وعثر على هذه الألواح عام 2002 في بئر وسط محافظة هيونين.

وتتضمن الكتابات أوامر أصدرها الإمبراطور وردود الحكومات المحلية التي لم تتمكن من العثور على هذا العقار الذي يمنح الخلود من بينها منطقة لانغيا التي يبدو أن أهلها يعتقدون أن "عشبة تنبت في أحد الجبال المحلية" لها هذه القدرة.

ويظهر جيش الطين الذي يعرف به الإمبراطور حرصه الكبير على الحياة، وكيف أنه كان يسعى للخلود. وقد وضع جيش الطين وقوماه 8 آلاف جندي بأحصنتهم وعرباتهم في ضريح الإمبراطور "لحمايته بعد الموت".