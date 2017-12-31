الممثل الهندي الشهير راجينيكانث يقرر تشكيل حزب سياسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال راجينيكانث إن من "واجبه تغيير النظام" في ولاية تاميل نادو

أعلن الممثل الهندي الشهير راجينيكانث، الذي يعد واحدا من أعلى الممثلين أجرا في آسيا، قراره دخول عالم السياسة.

وقال الممثل، الذي يبلغ 67 عاما ويعمل في السينما التاميلية "سأشكل حزبي السياسي" قبل انتخابات القادمة في الولاية الهندية.

وقال راجينيكانث إن من "واجبه تغيير النظام" في ولاية تاميل نادو.

وتعاني الولاية من عدم الاستقرار منذ وفاة وزيرها الأول جيالاثا جيارام العام الماضي. وكان جيالاثا ممثلا سينمائيا.

وقال راجينيكانث، محدثا قاعة احتشد فيها عدد غفير من معجبيه في مدينة شيناي (مدراس سابقا)، إن هدفه خوض الانتخابات للتنافس على "كل المقاعد الـ 234" في برلمان الولاية.

وقال راجينيكانث "إذا لم أتخذ هذا القرار الآن، سيلاحقني الإحساس بالذنب".

وأضاف "لا أقوم بذلك من أجل أجل المنصب أو المال أو الشهرة. لدي ما يكفي".

وأشعل محبو راجينيكانث الألعاب النارية، وغنوا ورقصوا ورددوا شعارات دعما له بعد إعلانه القرار.

وكان دخول راجينيكانث السياسة أمرا متوقعا بعدما أشار إلى ذلك عدة مرات.

وفي مايو/أيار الماضي قال راجينيكانث لجماهيره "أن يستعدوا للقتال" في الوقت المناسب لإبعاد النظام السياسي "الفاسد" والديمقراطية "العفنة".