باريس هيلتون تعلن خطبتها للممثل الأمريكي كريس زيلكا

مصدر الصورة Getty Images Image caption التقى زيلكا وهيلتون لأول مرة قبل ثماني سنوات

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية باريس هيلتون عن خطبتها للممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا.

وتقدم زيلكا لخطبة هيلتون أثناء رحلة للتزلج على الجليد في نهاية الأسبوع. ويتواعد النجمان منذ عامين.

وظهر خاتم الخطوبة في صورة نشرتها هيلتون على حسابها على موقع تويتر، ويبدو كبيرا وثمينا للغاية.

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وكتبت هيلتون: "لم أشعر أبدا بمثل هذا القدر من السعادة والأمان والحب، فهو مثالي بالنسبة لي في كل شيء، وأظهر لي أن القصص الخيالية موجودة بالفعل!"

وكان زيلكا وهيلتون في رحلة بمدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية، عندما ركع زيلكا على ركبته وتقدم لخطبتها.

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وكان زيلكا، الذي لعب دور البطولة في المسلسل الدرامي الأمريكي "ذي ليفت أوفرز"، قد التقى بهيلتون لأول مرة قبل ثماني سنوات.

وقالت هيلتون لمجلة "بيوبل" الأمريكية إن خاتم الخطوبة "رائع ومتلألئ للغاية".