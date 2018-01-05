الممثلة الكندية إيلين بيدج تتزوج صديقتها إيما بورتنر

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أعلنت الممثلة الكندية إيلين بيدج زواجها من صديقتها إيما بورتنر.

وكشفت بطلة فيلم "جونو" عن هذه الخطوة على موقع إنستغرام ونشرت مجموعة من الصور، بما في ذلك صورة لخاتمي الزواج في يدها ويد شريكتها.

وكتبت تقول: "لا أستطيع أن أصدق أن هذه المرأة غير العادية أصبحت زوجتي".

ونشرت بورتنر، التي تعمل راقصة، نفس الصور، بالإضافة إلى صورة أخرى لبيدج أثناء تعانقهما.

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وكانت بيدج قد كشفت عن مثليتها الجنسية عام 2014 أثناء كلمة لها في مؤتمر حول المثلية الجنسية تستضيفه مجموعة "حملة حقوق الإنسان"، التي تدافع عن حقوق المثليين.

وقالت: "أنا هنا اليوم لأنني مثلية الجنس".

وقالت وصوتها يرتجف: "لقد عانيت لسنوات لأنني كنت خائفة من الكشف عن ذلك".

وأضافت: "روحي عانت وصحتي العقلية عانت وعلاقاتي عانت، وأنا أقف هنا معكم جميعا على الجانب الآخر من هذا الألم".

مصدر الصورة Getty Images Image caption رشحت بيدج لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "جونو" عام 2008

ورشحت الممثلة الكندية لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "جونو" عام 2008، كما لعبت دور البطولة في أفلام مثل "رجال-إكس: أيام المستقبل الماضي"، و"انسيبتشن".

وتدير بورتنر شركة للرقص تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وفي عام 2012، حصلت على جائزة أفصل مصممة رقصات من هيئة جوائز الرقص الأمريكية.

يذكر أن بورتنر هي من أدت وصممت رقصات أغنية "الحياة تستحق أن نعيشها" لجاستن بيبر.