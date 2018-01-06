ستيفن فراي يعتزل تقديم حفل جوائز بافتا

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت أول مرة يقدم فيها فراي حفل البافتا عام

أعلن الممثل والكوميدي ومقدم البرامج البريطاني ستيفن فراي اعتزاله تقديم حفل جوائز البافتا السينمائية.

وقال فراي، الذي قدم حفل جوائز بافتا 12 مرة، إنه "من الصواب الاعتزال وإفساح المجال لآخرين لنقل البافتا إلى ذرى جديدة وأمجاد أعظم".

وأضاف "يا لها من متعة أن أشاهد البافتا 2018 دون أن يخفق قلبي بعنف أو أن يجف فمي أو أن ترتعد ساقاي".

وقدمت بافتا الشكر لفراي لجعله جوائز البافتا "احتفالا مبهجا يبقى في الذاكرة". وسيتم الإعلان عمن سيخلف فراي يوم الثلاثاء عندما الإعلان عن المرشحين.

وكانت أول مرة يقدم فيها فراي حفل البافتا عام 2001، وهو العام الذي فاز فيه فيلم "غلادييتور" بجائزة افضل فيلم، وأصبح مقدما دائما لحفلات البافتا لروحه المرحة العابثة.

وكان فراي قد حصل على عطلة من تقديم الجوائز من عام 2007 إلى 20011

ولكن من سيخلف ستيفن فراي؟

مصدر الصورة BBC/GETTY IMAGES Image caption في الصف الأعلى من اليمين: جوناثان روس وكلوديا وينكلمان وفي الصف الأسفل من اليمين جينيفر سوندرز وجيمس كوردون

يوجد عدد من الاحتمالات لمن سيحل محل فراي كمقدم لحفلات البافتا، ومن بينهم: