ستيفن فراي يعتزل تقديم حفل جوائز بافتا
أعلن الممثل والكوميدي ومقدم البرامج البريطاني ستيفن فراي اعتزاله تقديم حفل جوائز البافتا السينمائية.
وقال فراي، الذي قدم حفل جوائز بافتا 12 مرة، إنه "من الصواب الاعتزال وإفساح المجال لآخرين لنقل البافتا إلى ذرى جديدة وأمجاد أعظم".
وأضاف "يا لها من متعة أن أشاهد البافتا 2018 دون أن يخفق قلبي بعنف أو أن يجف فمي أو أن ترتعد ساقاي".
وقدمت بافتا الشكر لفراي لجعله جوائز البافتا "احتفالا مبهجا يبقى في الذاكرة". وسيتم الإعلان عمن سيخلف فراي يوم الثلاثاء عندما الإعلان عن المرشحين.
وكانت أول مرة يقدم فيها فراي حفل البافتا عام 2001، وهو العام الذي فاز فيه فيلم "غلادييتور" بجائزة افضل فيلم، وأصبح مقدما دائما لحفلات البافتا لروحه المرحة العابثة.
وكان فراي قد حصل على عطلة من تقديم الجوائز من عام 2007 إلى 20011
ولكن من سيخلف ستيفن فراي؟
يوجد عدد من الاحتمالات لمن سيحل محل فراي كمقدم لحفلات البافتا، ومن بينهم:
- جوناثان روس : قدم روس الحفل بين 2007 و2011، ولكنه يعمل الآن بصورة دائمة مع قناة أي تي في.
- كلوديا وينكلمان: وكانت وينكلمان مقدمة برنامج للسينما في بي بي سي من عام 2010 إلى عام 2016.
- جيمس كوردين: يحظى كوردين كمقدم برامج بشعبية لدى جمهور الولايات المتحدة، الذي يعد جمهورا هاما للبافتا.
- جينيفر سوندرز: تعد سوندرز، كما هو الحال مع فراي، واحدة من اشهر نجمات الكوميديا في بريطانيا، وستكون من الملائمين لتقديم الحفل.