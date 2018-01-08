نجوم السينما يرتدون الأسود في حفل غولدن غلوب

وعلى النقيض لم ترتد بعض الشخصيات ملابس سوداء من بينهم مهير تاتنا، رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي ارتدت الأحمر وقالت إنها اختارته مع والدتها، بحسب مصدر لموقع "ذا راب"، مضيفا أن السبب في ذلك يكمن في أن الثقافة الهندية تفرض ارتداء ملابس زاهية الألوان خلال الاحتفالات". وأظهرت تاتنا دعمها لحركة "حان الوقت" من خلال وضع شارة "حان الوقت" على فستانها.