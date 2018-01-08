نجوم السينما يرتدون الأسود في حفل غولدن غلوب

  • 8 يناير/ كانون الثاني 2018

خيم اللود الأسود على ملابس نجوم السينما العالمية خلال حفل جوائز غولدن غلوب هذا العام في دورته الخامسة والسبعين دعما لحركة "حان الوقت" تضامنا مع ضحايا التحرش الجنسي.

  • بينيلوب كروز وماريا كاري وكلير فوي Getty Images

    ارتدت نجمات السينما ملابس سوداء دعما لحركة "حان الوقت" تضامنا مع ضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرش مثل بينيلوب كروز بطلة فيلم "لافينغ بابلو" (يسار)، والمغنية ماريا كاري، وكلير فوي بطلة فيلم "التاج".

  • مارغوت روبي وماندي مور وكيلي كلاركسون. Getty Images

    اختار البعض ارتداء ملابس تداخلت فيها الألوان، من بينهم مارغوت روبي بطلة فيلم "فريق انتحاري" (يسار) والممثلة ماندي مور والمغنية كيلي كلاركسون.

  • كريس هيمسوورث و وإيوان ماكغريغور وكيت هاريسون Getty Images

    النجم كريس هيمسوورث (يسار) وإيوان ماكغريغور اختاروا وضع شارات "حان الوقت" تضامنا مع الحركة التي تحمل نفس الاسم، في حين انضم كيت هاريسون إلى من اختاروا ارتداء الملابس السوداء.

  • ميلي بوبي براون ونيكول كيدمان وجيسيكا كيل. Getty Images

    اختارت ميلي بوبي براون بطلة "أشياء غريبة" (يسار) ونيكول كيدمان وجيسيكا كيل ارتداء ملابس كلاسيكية.

  • كيندال جينر و أنجلينا جولي وجيسيكا تشاستين. Getty Images

    ارتدت عارضة الأزياء كيندال جينر (يسار) الملابس السوداء إلى جانب أنجلينا جولي وجيسيكا تشاستين.

  • عزيز أنصاري وزاك إفرون وجيمس فرانكو. Getty Images

    كما تضامن عزيز أنصاري بطل فيلم "أستاذ في لاشيء" (يسار) والممثل زاك إفرون بطل "العارض الأكبر"، وجيمس فرانكو بطل فيلم "فنان الكوارث".

  • ميركا فيريا ونتالي بورتمان وإيما ستون Getty Images

    ارتدت أميركا فيريا ونتالي بورتمان الملابس السوداء كذلك نجمة فيلم "لالالاند" إيما ستون، وبطلة التنس السابقة بيلي جين كينغ.

  • ريس ويزرسبون وإيفا لونغوريا وسلمى حايك وأشلي جود Getty Images

    النجمات ريس ويزرسبون (يسار) وإيفا لونغوريا وسلمى حايك وأشلي جود أثناء لقطة تجمعهن تظهر تضامنهن من الحركة.

  • نيكول كيدمان مع زوجها الموسيقي كيث أوربان. Getty Images

    نيكول كيدمان، المرشحة لجائزة أحسن ممثلة في المسلسل التلفزيوني القصير "بيغ ليتل لايز" مع زوجها الموسيقي كيث أوربان.

  • ميهر تاتنا Getty Images

    وعلى النقيض لم ترتد بعض الشخصيات ملابس سوداء من بينهم مهير تاتنا، رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي ارتدت الأحمر وقالت إنها اختارته مع والدتها، بحسب مصدر لموقع "ذا راب"، مضيفا أن السبب في ذلك يكمن في أن الثقافة الهندية تفرض ارتداء ملابس زاهية الألوان خلال الاحتفالات". وأظهرت تاتنا دعمها لحركة "حان الوقت" من خلال وضع شارة "حان الوقت" على فستانها.

  • باربرا مير و وبيانكا بلانكو Getty Images

    وارتدت عارضة الأزياء الألمانية بارابرا مير فستانا تزينه الأزهار، وفسرت مير اختيارها لهذا الفتسان على أنستغرام وقالت إن السيدات ينبغي أن يرتدين شيئا "يتسم بجاذبية جنسية"، وليس خطأهن أن "الرجال لايستطعن السيطرة على أنفسهم"، في حين ارتدت الممثلة بيانكا بلانكو فستانا أحمر اللون دون التعليق على اختيارها.