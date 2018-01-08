نجوم السينما يرتدون الأسود في حفل غولدن غلوب
خيم اللود الأسود على ملابس نجوم السينما العالمية خلال حفل جوائز غولدن غلوب هذا العام في دورته الخامسة والسبعين دعما لحركة "حان الوقت" تضامنا مع ضحايا التحرش الجنسي.
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ارتدت نجمات السينما ملابس سوداء دعما لحركة "حان الوقت" تضامنا مع ضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرش مثل بينيلوب كروز بطلة فيلم "لافينغ بابلو" (يسار)، والمغنية ماريا كاري، وكلير فوي بطلة فيلم "التاج".
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اختار البعض ارتداء ملابس تداخلت فيها الألوان، من بينهم مارغوت روبي بطلة فيلم "فريق انتحاري" (يسار) والممثلة ماندي مور والمغنية كيلي كلاركسون.
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النجم كريس هيمسوورث (يسار) وإيوان ماكغريغور اختاروا وضع شارات "حان الوقت" تضامنا مع الحركة التي تحمل نفس الاسم، في حين انضم كيت هاريسون إلى من اختاروا ارتداء الملابس السوداء.
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اختارت ميلي بوبي براون بطلة "أشياء غريبة" (يسار) ونيكول كيدمان وجيسيكا كيل ارتداء ملابس كلاسيكية.
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ارتدت عارضة الأزياء كيندال جينر (يسار) الملابس السوداء إلى جانب أنجلينا جولي وجيسيكا تشاستين.
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كما تضامن عزيز أنصاري بطل فيلم "أستاذ في لاشيء" (يسار) والممثل زاك إفرون بطل "العارض الأكبر"، وجيمس فرانكو بطل فيلم "فنان الكوارث".
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ارتدت أميركا فيريا ونتالي بورتمان الملابس السوداء كذلك نجمة فيلم "لالالاند" إيما ستون، وبطلة التنس السابقة بيلي جين كينغ.
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النجمات ريس ويزرسبون (يسار) وإيفا لونغوريا وسلمى حايك وأشلي جود أثناء لقطة تجمعهن تظهر تضامنهن من الحركة.
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نيكول كيدمان، المرشحة لجائزة أحسن ممثلة في المسلسل التلفزيوني القصير "بيغ ليتل لايز" مع زوجها الموسيقي كيث أوربان.
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وعلى النقيض لم ترتد بعض الشخصيات ملابس سوداء من بينهم مهير تاتنا، رئيسة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي ارتدت الأحمر وقالت إنها اختارته مع والدتها، بحسب مصدر لموقع "ذا راب"، مضيفا أن السبب في ذلك يكمن في أن الثقافة الهندية تفرض ارتداء ملابس زاهية الألوان خلال الاحتفالات". وأظهرت تاتنا دعمها لحركة "حان الوقت" من خلال وضع شارة "حان الوقت" على فستانها.
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وارتدت عارضة الأزياء الألمانية بارابرا مير فستانا تزينه الأزهار، وفسرت مير اختيارها لهذا الفتسان على أنستغرام وقالت إن السيدات ينبغي أن يرتدين شيئا "يتسم بجاذبية جنسية"، وليس خطأهن أن "الرجال لايستطعن السيطرة على أنفسهم"، في حين ارتدت الممثلة بيانكا بلانكو فستانا أحمر اللون دون التعليق على اختيارها.
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