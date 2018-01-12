مصدر الصورة Warner Bros Image caption خدمت الممثلة غال غادوت في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين

أثار نشر صورة للممثلة الإسرائيلية غال جادوت مرتدية فستانا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب موجة استياء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحفية اللبنانية هبة بيطار في تغريدة على موقع تويتر :"أحب وأحترم إيلي صعب، لكن هل هو سعيد بارتداء ممثلة إسرائيلية فستانا من تصميمه؟".

وحُذفت الصورة التي ترتدي فيها غادوت فستانا أزرق بوشاح على الصدر، وكان يصاحب الصورة وصف لنجمة فيلم "إمرأة خارقة"، التي سبق وخدمت في الجيش الإسرائيلي، يقول "لا يوجد خطأ".

وقوبل نشر صعب لمدونته على موقع إنستغرام بإحباط بعض المستخدمين من ترويج مصمم الأزياء لجندية سابقة في الجيش الإسرائيلي.

وارتدت غادوت الفستان خلال حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في نيويورك، إذ حصلت مع مخرج الفيلم باتي جينكينز على جائزة عن فيلمهما "إمرأة خارقة".

وتعد إسرائيل ولبنان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ عام 1948، واجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان من قبل واحتل، ولايزال، مناطق في جنوبها، ووقعت مواجهات مسلحة بين البلدين كان آخرها في يوليو/ تموز 2006، وهناك وقف إطلاق بإشراف الأمم المتحدة منذ المواجهة الأخيرة.

وتفاوتت ردود الفعل تجاه صورة صعب المحذوفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أشاد فيه مستخدم بقرار الحذف، وصف آخر الإجراء بأنه "عار".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها غادوت حالة جدل بسبب جنسيتها.

ففي عام 2014 أعربت الممثلة عن دعمها على موقع فيسبوك لقوات الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة التي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 2100 فلسطيني و67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين. وأثارت مدونتها آلاف التعليقات الغاضبة.

وفي عام 2017 حظرت السلطات اللبنانية عرض فيلمها "إمرأة خارقة" في دور العرض السينمائية اللبنانية بسبب لعبها دور البطولة في الفيلم.