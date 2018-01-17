التنزه ليلا بعدسة القراء

ستيوارت سكوت: "كثير من السكان في مدينة هوي آن، بفيتنام، يرغبون في المشي في ساعات الليل في شوارع هذه المدينة القديمة. ويبدو الجسر الياباني المغطى أنيقا لا سيما خلال الليل، ويعتبر المكان مقصدا للكثير من السياح والسكان المحليين على السواء."