التنزه ليلا بعدسة القراء
بي بي سي تنشر كل أسبوع مجموعة من الصور التي التقطها القراء. وتدور صور هذا الأسبوع حول موضوع "التنزه ليلا".
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DAVID CAMPBELL-LENAGHAN
ديفيد كامبل-ليناغان: "تنظم بعض الجماعات المحلية، عروضا فنيا في الشوارع ضمن مهرجانات خاصة في مدينة برشلونة الأسبانية. ويعتبر مهرجان لا ميرسي أحد هذه المهرجانات التي يتنكر فيها المحتفلون بزي الشياطين ويستخدمون الطبول والألعاب النارية".
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DAMIEN HARRISON
داميان هاريسون: "أحب التقاط صور قاعات الرقص المكتظة بالناس، وإضافة قليل من مؤثرات الحركة، وتعريضها للضوء، وخلق انطباعات فنية فريدة للمشهد. التقطت هذه الصورة في حفل خيري لجمع أموال لتحسين حياة البالغين المصابين بالسرطان."
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KIRAT SINGH BAWA
كيرات سينغ باوا: "يجلس هذا الرجل أمام المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار، بالهند، في وقت انخفضت فيه درجة الحرارة، وأصبحت الأضواء أكثر وضوحا وحدة".
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SRITHAR THIRUMALAI
سريثار ثيرومالاي: "جبال الهيمالايا من أكثر المعالم سحرا في الهند. ويصبح مشهد النجوم رائعا لا سيما في ليالي الشتاء التي تتساقط فيها الثلوج. ويضفي ضوء القمر جمالا على المناظر الطبيعية المكسوة بالثلوج".
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KIT KANERIA
كيت كانيريا: "لا شيء أروع خلال قضاء ليلة بالخارج أكثر من الجلوس على شاطئ حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث الظلام الدامس وأصوات الأمواج ورؤية هذا المشهد البديع لمجموعة نجوم درب التبانة".
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HARRY LIVINGSTONE
هاري ليفينغستون: "محتفل يستمتع بمشهد النيران في أحد الاحتفالات في منتزه بريكون بيكونز في ويلز".
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MARK SCHOFIELD
مارك سكوفيلد: "بينما تأخرت الطائرة في مدينة بيرث، في أستراليا، التقطت صورة لشجرة الصمغ هذه خلال رحلة استكشاف ليلية".
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ROB LOW
روب لو: "التقطت هذه الصورة خلال نزهة تصوير غير معد لها على جسر ويستمنستر. فترة تعريض هذه الصورة استمرت 5 ثوانٍ فقط".
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STUART SCOTT
ستيوارت سكوت: "كثير من السكان في مدينة هوي آن، بفيتنام، يرغبون في المشي في ساعات الليل في شوارع هذه المدينة القديمة. ويبدو الجسر الياباني المغطى أنيقا لا سيما خلال الليل، ويعتبر المكان مقصدا للكثير من السياح والسكان المحليين على السواء."
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MATHEW BROWNE
ماثيو براون: "نوع مختلف من التنزه ليلا. النيزك الفضائي المعروف باسم جيمينيد يسطع فوق منتزه بريكون بيكونز ويلز."
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CLIFF ROSSENRODE
كليف روزنرود: "في إحدى الليالي البادرة وسط الظلام، يشرب حيوان وحيد القرن، المعرض لخطر الانقراض، الماء من بحيرة صناعية في حديقة أتوشا الوطنية في ناميبيا".
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ANDY DICKSON
أندي ديكسون: "بعد أن أصبحت أبا لطفلين، تركت الخروج ليلا في الحانات والمطاعم وبدأت الترجل بالكاميرا في أماكن أكثر هدوءً مثل هذه الحديقة المحلية".
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DOUGLAS TAYLOR
دوغلاس تايلور: "استقبلني هذا المشهد عندما جلست لتحضير العشاء على طاولة التنزه في حديقة كريتر ليك الوطنية في ولاية أوريغون، تجلت خلالها مجموعة نجوم درب التبانة تظللها أشجار التنوب الطويلة."
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BERGINA LEKA
وأخيرا صورة التقطتها بيرجينا ليكا لساحة بيكاديللي، في العاصمة البريطانية لندن.
معرض الصور
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