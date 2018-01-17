التنزه ليلا بعدسة القراء

  • 17 يناير/ كانون الثاني 2018

بي بي سي تنشر كل أسبوع مجموعة من الصور التي التقطها القراء. وتدور صور هذا الأسبوع حول موضوع "التنزه ليلا".

  • التنزه ليلا DAVID CAMPBELL-LENAGHAN

    ديفيد كامبل-ليناغان: "تنظم بعض الجماعات المحلية، عروضا فنيا في الشوارع ضمن مهرجانات خاصة في مدينة برشلونة الأسبانية. ويعتبر مهرجان لا ميرسي أحد هذه المهرجانات التي يتنكر فيها المحتفلون بزي الشياطين ويستخدمون الطبول والألعاب النارية".

  • التنزه ليلا DAMIEN HARRISON

    داميان هاريسون: "أحب التقاط صور قاعات الرقص المكتظة بالناس، وإضافة قليل من مؤثرات الحركة، وتعريضها للضوء، وخلق انطباعات فنية فريدة للمشهد. التقطت هذه الصورة في حفل خيري لجمع أموال لتحسين حياة البالغين المصابين بالسرطان."

  • التنزه ليلا KIRAT SINGH BAWA

    كيرات سينغ باوا: "يجلس هذا الرجل أمام المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار، بالهند، في وقت انخفضت فيه درجة الحرارة، وأصبحت الأضواء أكثر وضوحا وحدة".

  • التنزه ليلا SRITHAR THIRUMALAI

    سريثار ثيرومالاي: "جبال الهيمالايا من أكثر المعالم سحرا في الهند. ويصبح مشهد النجوم رائعا لا سيما في ليالي الشتاء التي تتساقط فيها الثلوج. ويضفي ضوء القمر جمالا على المناظر الطبيعية المكسوة بالثلوج".

  • التنزه ليلا KIT KANERIA

    كيت كانيريا: "لا شيء أروع خلال قضاء ليلة بالخارج أكثر من الجلوس على شاطئ حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حيث الظلام الدامس وأصوات الأمواج ورؤية هذا المشهد البديع لمجموعة نجوم درب التبانة".

  • التنزه ليلا HARRY LIVINGSTONE

    هاري ليفينغستون: "محتفل يستمتع بمشهد النيران في أحد الاحتفالات في منتزه بريكون بيكونز في ويلز".

  • التنزه ليلا MARK SCHOFIELD

    مارك سكوفيلد: "بينما تأخرت الطائرة في مدينة بيرث، في أستراليا، التقطت صورة لشجرة الصمغ هذه خلال رحلة استكشاف ليلية".

  • التنزه ليلا ROB LOW

    روب لو: "التقطت هذه الصورة خلال نزهة تصوير غير معد لها على جسر ويستمنستر. فترة تعريض هذه الصورة استمرت 5 ثوانٍ فقط".

  • التنزه ليلا STUART SCOTT

    ستيوارت سكوت: "كثير من السكان في مدينة هوي آن، بفيتنام، يرغبون في المشي في ساعات الليل في شوارع هذه المدينة القديمة. ويبدو الجسر الياباني المغطى أنيقا لا سيما خلال الليل، ويعتبر المكان مقصدا للكثير من السياح والسكان المحليين على السواء."

  • التنزه ليلا MATHEW BROWNE

    ماثيو براون: "نوع مختلف من التنزه ليلا. النيزك الفضائي المعروف باسم جيمينيد يسطع فوق منتزه بريكون بيكونز ويلز."

  • التنزه ليلا CLIFF ROSSENRODE

    كليف روزنرود: "في إحدى الليالي البادرة وسط الظلام، يشرب حيوان وحيد القرن، المعرض لخطر الانقراض، الماء من بحيرة صناعية في حديقة أتوشا الوطنية في ناميبيا".

  • التنزه ليلا ANDY DICKSON

    أندي ديكسون: "بعد أن أصبحت أبا لطفلين، تركت الخروج ليلا في الحانات والمطاعم وبدأت الترجل بالكاميرا في أماكن أكثر هدوءً مثل هذه الحديقة المحلية".

  • التنزه ليلا DOUGLAS TAYLOR

    دوغلاس تايلور: "استقبلني هذا المشهد عندما جلست لتحضير العشاء على طاولة التنزه في حديقة كريتر ليك الوطنية في ولاية أوريغون، تجلت خلالها مجموعة نجوم درب التبانة تظللها أشجار التنوب الطويلة."

  • التنزه ليلا BERGINA LEKA

    وأخيرا صورة التقطتها بيرجينا ليكا لساحة بيكاديللي، في العاصمة البريطانية لندن.

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