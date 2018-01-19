محكمة هندية تسمح بعرض فيلم مثير للجدل عن قصة ملكة هندوسية وحاكم مسلم

مصدر الصورة Reuters Image caption منتجو الفيلم لجأوا إلى المحكمة العليا للطعن على قرار حظره

قضت المحكمة العليا في الهند بالسماح بعرض فيلم "بادمافاتي" المثير للجدل، وألغت قرارا أصدرته أربع ولايات بحظره.

ووافق المجلس المركزي لاعتماد الأفلام في الهند على عرض الفيلم، لكن ولايات كجرات وراجستان وماديا براديش وهاريانا فرضت حظرا عليه.

وأثار الفيلم، الذي يحكي قصة ملكة هندوسية عاشت في القرن الرابع عشر وحاكم مسلم، احتجاجات في أنحاء البلاد.

ولجأ منتجو الفيلم إلى المحكمة العليا للطعن على قرار حظره.

وقال رئيس المحكمة، القاضي ديبكا ميزرا: "دور السينما جزء لا يتجزأ من الحق قي التعبير"، منوها إلى أن "الولايات... لا يمكنها إصدار قرارات بحظر أي فيلم".

وكانت المحكمة قد رفضت بالفعل طعنا قدمه أحد المحامين لحظر عرض الفيلم في دور السينما العالمية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال المجلس المركزي لاعتماد الأفلام، لوسائل إعلام محلية، إنه لم يقرر حذف أي من مشاهد الفيلم، لكنه أوصى بتغيير اسمه من "بادمافاتي" إلى "بادمافات" وذلك لوجود قصيدة ملحمية تعود إلى القرن السادس عشر وتحمل نفس الاسم.

ويحكي الفيلم قصة ملكة هندوسية والحاكم المسلم علاء الدين خليجي. ويؤدي الأدوار الرئيسية في الفيلم كل من الممثلة ديبيكا بادوكون والممثل رانفير سينغ.

ومن المقرر بدء عرضه في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتقول جماعات هندوسية إن الفيلم، الذي أخرجهسانجاي ليلا بهنسالي، يعرض مشهدا حميميا بين الشخصيتين الرئيسيتين، وهو ما ينفيه المنتجون.