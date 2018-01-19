الأمازيغيون، السكان الأصليون لمنطقة شمال أفريقيا، يحتفلون ببداية السنة الجديدة وفقا للتقويم الأمازيغي في الجزائر، والذي يوافق 12 يناير/ كانون الثاني من كل عام.