محمد صلاح والتراث السوداني في إسبانيا ضمن أفضل صور أفريقيا في أسبوع

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا في الفترة من 12 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2018.

  • محمد صلاح Reuters

    جدارية يظهر فيها محمد صلاح، النجم المصري في فريق ليفربول الإنجليزي، يجلس أمامها مجموعة من مرتادي أحد المقاهي في العاصمة المصرية القاهرة.

  • صبي يلعب كرة القدم AFP

    صبي من الصومال يستعرض مهاراته في لعبة كرة القدم على أحد شواطيء العاصمة مقديشيو. فهل من الممكن أن يتحول إلى "صلاح" الصومالي؟

  • فتاتان تلعبان كرة القدم AFP

    فتاتان في الصومال يبدو في الصورة حبهما لكرة القدم.

  • طفل مصري Reuters

    بعيدا عن كرة القدم، طفل مصري يردد إنشاد الصوفيين في "حلقة ذكر" في القاهرة.

  • إمرأة سودانية AFP

    صورة لامرأة سودانية تظهر أفضل ما تتمتع به بلادها من تراث في معرض سياحي في العاصمة الإسبانية مدريد.

  • طفل AFP

    طفل يسير بالقرب من متراس أضرم فيه المتظاهرون النيران في لوساكا، عاصمة زامبيا، في إطار احتجاجات تطالب بفك الحظر المفروض على الأسواق الشعبية نظرا لانتشار وباء الكوليرا في البلاد.

  • احتفالات AFP

    أطفال يؤدون استعراضا في جنوب إفريقيا احتفالا بالذكرى 106 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

  • احتفالات AFP

    رجال ونساء في مدينة إيست لندن الساحلية في جنوب إفريقيا، يشاركون في احتفالات ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

  • احتفالات AFP

    الأمازيغيون، السكان الأصليون لمنطقة شمال أفريقيا، يحتفلون ببداية السنة الجديدة وفقا للتقويم الأمازيغي في الجزائر، والذي يوافق 12 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

  • رجل يمتطي حصانا AFP

    أمازيغي يمتطي حصانا مرتديا راية الأمازيغيين أثناء الاحتفالات بالعام الأمازيغي الجديد.

  • كنشاسا BBC

    إحياء الذكرى السابعة عشرة للزعيم لوران كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي اغتيل، ووالد الزعيم الحالي للبلاد جوزيف كابيلا في عاصمة البلاد كنشاسا.

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