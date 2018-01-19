محمد صلاح والتراث السوداني في إسبانيا ضمن أفضل صور أفريقيا في أسبوع
مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا في الفترة من 12 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2018.
-
Reuters
جدارية يظهر فيها محمد صلاح، النجم المصري في فريق ليفربول الإنجليزي، يجلس أمامها مجموعة من مرتادي أحد المقاهي في العاصمة المصرية القاهرة.
-
AFP
صبي من الصومال يستعرض مهاراته في لعبة كرة القدم على أحد شواطيء العاصمة مقديشيو. فهل من الممكن أن يتحول إلى "صلاح" الصومالي؟
-
AFP
فتاتان في الصومال يبدو في الصورة حبهما لكرة القدم.
-
Reuters
بعيدا عن كرة القدم، طفل مصري يردد إنشاد الصوفيين في "حلقة ذكر" في القاهرة.
-
AFP
صورة لامرأة سودانية تظهر أفضل ما تتمتع به بلادها من تراث في معرض سياحي في العاصمة الإسبانية مدريد.
-
AFP
طفل يسير بالقرب من متراس أضرم فيه المتظاهرون النيران في لوساكا، عاصمة زامبيا، في إطار احتجاجات تطالب بفك الحظر المفروض على الأسواق الشعبية نظرا لانتشار وباء الكوليرا في البلاد.
-
AFP
أطفال يؤدون استعراضا في جنوب إفريقيا احتفالا بالذكرى 106 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.
-
AFP
رجال ونساء في مدينة إيست لندن الساحلية في جنوب إفريقيا، يشاركون في احتفالات ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
-
AFP
الأمازيغيون، السكان الأصليون لمنطقة شمال أفريقيا، يحتفلون ببداية السنة الجديدة وفقا للتقويم الأمازيغي في الجزائر، والذي يوافق 12 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
-
AFP
أمازيغي يمتطي حصانا مرتديا راية الأمازيغيين أثناء الاحتفالات بالعام الأمازيغي الجديد.
-
BBC
إحياء الذكرى السابعة عشرة للزعيم لوران كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي اغتيل، ووالد الزعيم الحالي للبلاد جوزيف كابيلا في عاصمة البلاد كنشاسا.
معرض الصور
التنزه ليلا بعدسة القراء
- 17 يناير/ كانون الثاني 2018
مختارات من صور أخبار العالم خلال أسبوع
- 14 يناير/ كانون الثاني 2018
انهيارات طينية تسبب فوضى في كاليفورنيا
- 10 يناير/ كانون الثاني 2018