مصدر الصورة PA Image caption شيرن لراديو "زين لوي": "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتاح لي الفرصة فيها للوقوع في الحب."

أعلن المغني البريطاني، إد شيران، خطبته على صديقته التي يعرفها منذ فترة طويلة، تشيري سيبورن.

وقال شيران، معلقا على صورة له مع صديقته نشرها على إنستغرام، إنهما "سعداء للغاية ومغرمان"، وأضاف مازحا أن قططهما سعيدة أيضا لارتباطهما.

وقابل شيران خطيبته لأول مرة في المدرسة الثانوية على الرغم من أنهما لم يتواعدا سوى في عام 2015، وقضيا معظم عام 2016 يجوبان العالم بعد أن توقف مؤقتا عن الموسيقى.

وتعتبر تشيري واحدة من نجمات رياضة الهوكي في بريطانيا، إذ ساعدت بلادها على الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا عام 2012.

وفي العام الماضي، قال شيرن إنه وقع أخيرا في الحب بعدما أخذ إجازة مؤقتة من الموسيقى.

وقال شيران "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتاح لي الفرصة فيها للوقوع في الحب."

وأضاف أنه يريد تكوين أسرة متكاملة.

ومضى قائلا: "أنا مستعد، فلنستعد لحافلات الأطفال، وزيادة الوزن، والأطفال الممتلئين على نحو جذاب."

واضطر شيران إلى إلغاء بعض من حفلاته في نهاية العام الماضي بعدما تعرض لحادث سقوط من دراجة.

ووفقا للتصنيف الرسمي للأغاني، كانت أغنيته "شيب أوف يو" أكثر الأغاني الفردية مبيعا خلال عام 2017.