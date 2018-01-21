ثعلب في حرم مقر الحكومة البريطانية ومسلحات يدعمن الحوثيين
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
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Reuters
ثعلب يمر أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية "10 داونينغ ستريت" . وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تخلت في مطلع الشهر الجاري عن خطط تهدف إلى التصويت على إلغاء حظر مفروض على صيد الثعالب.
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AFP
طائرة طراز بوينغ 737 تابعة لشركة خطوط بيغاسوس الجوية، تحمل على متنها 168 راكبا، انحرفت عن مسار مدرج مطار طرابزون التركي وسقطت في منحدر طيني على حافة البحر دون وقوع إصابات.
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Getty
سيدة تطعم طيور النورس من على متن عبّارة في مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول في تركيا.
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AFP
متسابق يسعى إلى الإمساك بثور خلال مهرجان ترويض الثيران السنوي في قرية بالاميدو على مشارف مدينة مادوراي الهندية.
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EPA
مصمم الأزياء كارل كيرستين يضع لمساته على قبعة مغطاة بريش النعام استعدادا للمشاركة في مهرجان بنش البلجيكي، المدرج على قائمة اليونسكو كتراث عالمي، وأحد أكبر وأشهر المهرجانات في البلاد.
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Reuters
مسلحات يحضرن مسيرة لدعم الحوثيين في صنعاء في اليمن.
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AFP
عامل صيني يجفف في الهواء فوانيس زينة في مصنع في قرية تانتو بمقاطعة خبي جنوب غربي العاصمة بكين، استعدادا لاحتفالات العام الصيني الجديد.
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Reuters
تجمع عدد من المواطنين في مدينة كراكوف البولندية احتجاجا على مزيد من تشديد القوانين المتعلقة بالإجهاض، المحظور في البلاد إلا في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو كان الحمل يشكل خطورة على حياة الأم.
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PA
سائق سيارة أجرة في بريطانيا يلوح بعلم الاتحاد "العلم البريطاني" فوق سيارة أجرة على جسر لندن أثناء احتجاج على هيئة النقل في بريطانيا وخدمة "أوبر".
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Reuters
فتاة تقبّل كلبها أثناء انتظارها الحصول على بركة من قس خلال عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات وحاميها، في مدينة سيوداد جواريز في المكسيك.
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PA
النجم توم كروز يركض فوق جسر بلاكفرايرز في لندن خلال تصوير فيلم "مهمة مستحيلة 6". وكان كروز، المعروف بأداء الحركات الخطرة بنفسه دون الاستعانة ببدلاء، قد أصيب بكسر في الكاحل أثناء القفز بين بنايتين خلال التصوير العام الماضي.
معرض الصور
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