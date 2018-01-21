ثعلب في حرم مقر الحكومة البريطانية ومسلحات يدعمن الحوثيين

تجمع عدد من المواطنين في مدينة كراكوف البولندية احتجاجا على مزيد من تشديد القوانين المتعلقة بالإجهاض، المحظور في البلاد إلا في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو كان الحمل يشكل خطورة على حياة الأم.