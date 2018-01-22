(المتحولون) يتصدر ترشيحات "جوائز" أسوأ أفلام هوليوود 2017

مصدر الصورة PARAMOUNT Image caption تصدر (المتحولون) الترشيحات

وصف القائمون على جوائز "The Razzies"، التي تكافئ أسوأ أفلام هوليوود، عام 2017 بأنه عام "إعادة التدوير".

وقال المنظمون إن 87 فيلما من أكثر 100 فيلم تحقيقا للإيرادات كانت إما أجزاء جديدة من أفلام قديمة أو إعادة إنتاج لأفلام سابقة أو "غشا للمشاهد".

ولذلك نال العديد من هذه الأفلام ترشيحات المسابقة.

وبين الأفلام المرشحة الجزء الأحدث من سلسلة (المتحولون) The Transformers،والذي نال ترشيحات في جميع فئات المسابقة باستثناء فئة "أسوأ ممثلة".

مصدر الصورة UNIVERSAL Image caption 50 ظلا أغمق

ومن بين الأفلام المرشحة لجائزة أسوأ فيلم (50 ظلا أغمق) Fifty Shades Darker و(باي ووتش) Baywatch و(المومياء) The Mummy.

ورشح مارك والبيرغ لجائزة "أسوأ ممثل" ومايكل باي لجائزة "أسوأ مخرج".

ومن أبرز الفئات فئة الدمج، والتي نال فيها فيلم (المتحولون) ترشيحا بسبب "دمج أي شخصين أو أي روبوتين أو أي انفجارين".

ونال الترشيح في هذه الفئة كذلك الجزء الأحدث من سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي) للمثل جوني ديب الذي انتقد القائمون على الجوائز أداءه بوصفه مكررا.

كما جاء فيلم (50 ظلا أغمق) ضمن الترشيحات لكونه يدمج "أي شخصيتين أو أي لعبتين جنسيتين أو أي وضعين جنسيين".

ورشح توم كروز وجوني ديب، المرشحان السابقان للأوسكار، لجائزة "أسوأ ممثل".