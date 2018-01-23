"ملذات" بعدسات الجمهور
ننشر كل أسبوع معرضا لصور التقطها أفراد من جمهورنا حول موضوع معين. وموضوعنا هذه المرة هو "الملذات".
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CHRISTINE PHILIPPOTEAUX
كريستين فيليبوتوكس: "ابن أخي يطعم حصانه قليلا من العشب من وراء حاجز. من الأكثر سعادة؟ الرجل أم الحصان؟".
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KERRY GREENAN
كيري غرينان: "شاهدت هذا القرد وهو متلذذ بأكل الموز على جانب طريق في لاوس - يبدو أنه مستمتع بذلك".
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KANNAN RAJENDRAN
كنان راجيندران: "عندما كانت صديقتي بريانكا مستمتعة بلحظات زفافها في كلكتا".
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JEN HOGG
جين هوج: "لا تكمن السعادة في تناول الفاكهة والنبيذ فقط، ولكن أيضا في الفترة التي أمضيتها في إعداد والتقاط هذه الصورة".
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MUGE KARATAS
موغ كاراتاس: "(هذا الرجل) يحصل على لذته من المنظر الطبيعي الخلاب".
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MIKE FINN
مايك فين: "هل هناك أي شيء أكثر متعة من القراءة وأنت على فراشك وتحتسي كوبا من الشاي ولا تفكر في وقت استيقاظك في الصباح؟ إنها ملذات التقاعد".
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JUDY TAYLOR
وأخيرا، كوب من الآيس كريم بعدسة جودي تايلور.
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