"ملذات" بعدسات الجمهور

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

ننشر كل أسبوع معرضا لصور التقطها أفراد من جمهورنا حول موضوع معين. وموضوعنا هذه المرة هو "الملذات".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور CHRISTINE PHILIPPOTEAUX

    كريستين فيليبوتوكس: "ابن أخي يطعم حصانه قليلا من العشب من وراء حاجز. من الأكثر سعادة؟ الرجل أم الحصان؟".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور KERRY GREENAN

    كيري غرينان: "شاهدت هذا القرد وهو متلذذ بأكل الموز على جانب طريق في لاوس - يبدو أنه مستمتع بذلك".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور KANNAN RAJENDRAN

    كنان راجيندران: "عندما كانت صديقتي بريانكا مستمتعة بلحظات زفافها في كلكتا".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور JEN HOGG

    جين هوج: "لا تكمن السعادة في تناول الفاكهة والنبيذ فقط، ولكن أيضا في الفترة التي أمضيتها في إعداد والتقاط هذه الصورة".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور MUGE KARATAS

    موغ كاراتاس: "(هذا الرجل) يحصل على لذته من المنظر الطبيعي الخلاب".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور MIKE FINN

    مايك فين: "هل هناك أي شيء أكثر متعة من القراءة وأنت على فراشك وتحتسي كوبا من الشاي ولا تفكر في وقت استيقاظك في الصباح؟ إنها ملذات التقاعد".

  • "ملذات" بعدسات الجمهور JUDY TAYLOR

    وأخيرا، كوب من الآيس كريم بعدسة جودي تايلور.

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