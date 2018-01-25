تأجيل عرض فيلم "باربي" حتى عام 2020

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقارير أفادت بأن الممثلة الأمريكية آن هاثواي ستلعب دور البطولة في الفيلم

قررت شركة سوني إرجاء عرض فيلم "باربي" حتى عام 2020، وذلك بعد أن كان من المنتظر عرضه بدور السينما في أغسطس/آب المقبل.

وتفيد تقارير بأنه تجري مفاوضات مع الممثلة آن هاثواي لتؤدي الدور الرئيسي بالفيلم بدلا من النجمة الأمريكية إيمي شومر.

واعتذرت شومر عن عدم الاستمرار في الفيلم، في مارس/ آذار الماضي، وقالت إن ذلك بسبب ازدحام جدول أعمالها.

وقالت شومر حينها إن "الفيلم عمل فني واعد، وشركتا سوني وماتيل من الشركاء المتميزين. أنا مرهقة للغاية، لكن أتطلع إلى مشاهدة باربي في دور السينما".

ويحكي الفيلم، الذي تنتجه أليثيا جونز، قصة طرد شخصية الفيلم الرئيسية من عالم "باربي لاند" الخيالي بسبب عدم كفاية جمالها.

وتقول تقارير إن الفيلم، الذي لم يبدأ تصويره حتى الآن، يحمل رسالة إيجابية لمفاهيم الجسم والثقة بالنفس.

وقُرر لأول مرة عرض الفيلم في يونيو/ حزيران 2018، لكنه أرجئ لستة أسابيع، ويتوقع الآن عرضه في دور السينما بحلول الثامن من مايو/ آيار 2020.