صور من إفريقيا: إثيوبيا لا تخشى نقص المياه والأفارقة في إسرائيل

شهدت العاصمة المصرية القاهرة حدثا هاما الثلاثاء الماضي عند نقل تمثل رمسيس الثاني، الذي يرجع تاريخه إلى ثلاث آلاف سنة، من الميدان الذي حمل اسمه في قلب العاصمة إلى متحف جديد لحمايته من التلوث.