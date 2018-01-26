صور من إفريقيا: إثيوبيا لا تخشى نقص المياه والأفارقة في إسرائيل

  • 26 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية في إفريقيا وأخرى لأفارقة في أنحاء متفرقة من العالم.

  • طفل يشرب المياه من صنبور عمومي EPA

    طفل من زيمبابوي يشرب من صنبور عمومي في مدينة شيغوتو على بعد مئة كيلو متر غرب العاصمة هراري الاثنين الماضي.

  • سمكة نافقة EPA

    في اليوم التالي ظهرت سمكة نافقة على الجرف الجاف لأحد السدود في ولاية ويسترن كيب الأكثر تضررا من الجفاف في جنوب أفريقيا.

  • تعميد AFP

    غياب مخاوف نقص المياه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما يتضح في رش أحد فتيان الكنيسة الماء المبارك على تجمع من المسيحيين الأرثوذوكس.

  • فتيات الكنيسة AFP

    فتيات الكنيسة الأرثوذوكسية في إثيوبيا يحضرن احتفالية تعميد تيمكت أو إيبيفاني الذي تُرش فيه المياه المباركة على الحضور.

  • صبية AFP

    كان هناك متسع لهؤلاء الصبية أيضا لحضور لمشاهدة احتفالية التعميد بالمياه المباركة على ضفاف نهر الأردن.

  • احتجاج AFP

    بعد ثلاثة أيام في مدينة هرتسيليا في إسرائيل نظم مهاجرون أفريقيون احتجاجات على قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف منهم إلى بلادهم.

  • مرأة عاملة EPA

    في اليوم نفسه، تعلق سيدة في مدينة أبيدجان في ساحل العاج نسيجا مصبوغا للتجفيف. وتدعم الحكومة في ساحل العاج قطاع النسيج لتوفير المزيد من الوظائف.

  • معاقون يلعبون كرة القدم EPA

    تحدي بدني أثناء مباراة في إطار بطولة الاتحاد الدولي لكرة قدم التزحلق للمعاقين في مدينة أكرا، عاصمة غانا السبت الماضي. وتستهدف البطولة تسليط الضوء على التحديات البدنية التي يواجهها للمعاقون، ومدى قدرتهم على التصدي لها.

  • احتفالات تنصيب جورج وايا EPA

    أحد المواطنين في ليبيريا ينفخ في بوق في العاصمة مونروفيا احتفالا بتنصيب نجم كرة القدم السابق جورج وايا رئيسا للبلاد.

  • مواطن من توجو AFP

    مواطن من توجو يلون جسده بألوان العلم الوطني للبلاد أثناء احتجاج يطالب بإنهاء نصف قرن من حكم عائلة إياديما للبلاد في العاصمة لومي.

  • مظاهرة نسائية EPA

    نساء تتمدن على الأرض حاملات لافتات احتجاجية في العاصمة الكينية نيروبي لإعلان رفضهن الانتهاكات الجنسية المزعومة في قسم الولادة في أكبر مستشفيات البلاد.

  • خريجو جامعة أوغندية AFP

    حصل هذا الطالب وزميلته و 14 ألف طالب وطالبة آخرين على درجة علمية من جامعة ماكاريري المرموقة في أوغندا.

  • تمثال رمسيس الثاني Reuters

    شهدت العاصمة المصرية القاهرة حدثا هاما الثلاثاء الماضي عند نقل تمثل رمسيس الثاني، الذي يرجع تاريخه إلى ثلاث آلاف سنة، من الميدان الذي حمل اسمه في قلب العاصمة إلى متحف جديد لحمايته من التلوث.

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