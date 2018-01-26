صور من إفريقيا: إثيوبيا لا تخشى نقص المياه والأفارقة في إسرائيل
مجموعة من الصور المميزة التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية في إفريقيا وأخرى لأفارقة في أنحاء متفرقة من العالم.
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EPA
طفل من زيمبابوي يشرب من صنبور عمومي في مدينة شيغوتو على بعد مئة كيلو متر غرب العاصمة هراري الاثنين الماضي.
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EPA
في اليوم التالي ظهرت سمكة نافقة على الجرف الجاف لأحد السدود في ولاية ويسترن كيب الأكثر تضررا من الجفاف في جنوب أفريقيا.
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AFP
غياب مخاوف نقص المياه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما يتضح في رش أحد فتيان الكنيسة الماء المبارك على تجمع من المسيحيين الأرثوذوكس.
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AFP
فتيات الكنيسة الأرثوذوكسية في إثيوبيا يحضرن احتفالية تعميد تيمكت أو إيبيفاني الذي تُرش فيه المياه المباركة على الحضور.
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AFP
كان هناك متسع لهؤلاء الصبية أيضا لحضور لمشاهدة احتفالية التعميد بالمياه المباركة على ضفاف نهر الأردن.
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AFP
بعد ثلاثة أيام في مدينة هرتسيليا في إسرائيل نظم مهاجرون أفريقيون احتجاجات على قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف منهم إلى بلادهم.
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EPA
في اليوم نفسه، تعلق سيدة في مدينة أبيدجان في ساحل العاج نسيجا مصبوغا للتجفيف. وتدعم الحكومة في ساحل العاج قطاع النسيج لتوفير المزيد من الوظائف.
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EPA
تحدي بدني أثناء مباراة في إطار بطولة الاتحاد الدولي لكرة قدم التزحلق للمعاقين في مدينة أكرا، عاصمة غانا السبت الماضي. وتستهدف البطولة تسليط الضوء على التحديات البدنية التي يواجهها للمعاقون، ومدى قدرتهم على التصدي لها.
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EPA
أحد المواطنين في ليبيريا ينفخ في بوق في العاصمة مونروفيا احتفالا بتنصيب نجم كرة القدم السابق جورج وايا رئيسا للبلاد.
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AFP
مواطن من توجو يلون جسده بألوان العلم الوطني للبلاد أثناء احتجاج يطالب بإنهاء نصف قرن من حكم عائلة إياديما للبلاد في العاصمة لومي.
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EPA
نساء تتمدن على الأرض حاملات لافتات احتجاجية في العاصمة الكينية نيروبي لإعلان رفضهن الانتهاكات الجنسية المزعومة في قسم الولادة في أكبر مستشفيات البلاد.
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AFP
حصل هذا الطالب وزميلته و 14 ألف طالب وطالبة آخرين على درجة علمية من جامعة ماكاريري المرموقة في أوغندا.
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Reuters
شهدت العاصمة المصرية القاهرة حدثا هاما الثلاثاء الماضي عند نقل تمثل رمسيس الثاني، الذي يرجع تاريخه إلى ثلاث آلاف سنة، من الميدان الذي حمل اسمه في قلب العاصمة إلى متحف جديد لحمايته من التلوث.
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