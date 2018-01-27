ترامب "طلب من متحف أمريكي لوحة لفان جوخ فعرض عليه قاعدة مرحاض"

مصدر الصورة GUGGENHEIM Image caption مديرة المتحف أخبرت البيت الأبيض بأن لوحة فان جوخ من مجموعة عائلة ثانهاوزر ولا يمكن إخراجها من المتحف.

رفض متحف غوغنهايم في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعارة لوحة للفنان الشهير فان جوخ لوضعها في جناحه الخاص بالبيت الأبيض، وعرض عليه بدلا منها قاعدة مرحاض ذهبية.

واعتذر المتحف لترامب وأكد عدم قدرته على منحه لوحة "المناظر الطبيعية تحت الثلج" لفان جوخ، لوضعها في الجناح الخاص به وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وعرضت إدارة المتحف على ترامب الحصول على قاعدة مرحاض من الذهب عيار 18، من تصميم الفنان موريزو كاتلان.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه التقارير حتى الآن.

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وهناك تقليد أمريكي يسمح للرئيس وزوجته باستعارة أعمال فنية من المتاحف لتزيين غرف البيت الأبيض خلال فترة إقامتهم بداخله.

وذكرت الصحيفة أن مديرة المتحف نانسي سبيكتور، ردت برسالة إلكترونية على طلب البيت الأبيض، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

مصدر الصورة Reuters Image caption مديرة المتحف عرضت منح ترامب قاعدة مرحاض ذهبية للفنان الإيطالي موريزو كاتلان

وقالت في رسالتها :"نأسف لإخباركم بعدم قدرتنا على إقراضكم اللوحة خاصة أنها جزء من مجموعة عائلة ثانهاوزر في المتحف، والتي يحظر خروجها من المتحف إلا في الحالات النادرة فقط".

وأضافت :"اللوحة الفنية رسمها فان جوغ عام 1888، تعرض في المؤسسة الأخرى التابعة للمتحف بموافقة مالكيها".

وفيما يتعلق بقاعدة المرحاض الذهبي، قالت مديرة المتحف إنه من تصميم الفنان الإيطالي موريزو كاتلان، ويمكن إقراضه للبيت الأبيض "لمدة طويلة" إذا أراد.

وأوضحت نانسي في رسالتها :" إنها ( قاعدة المرحاض) بالطبع قيمة جدا ولكنها هشة نوعا ما، لذلك سوف نقدم المعلومات الخاصة بالتركيب والصيانة للحفاظ عليه".

ويعرض المتحف قاعدة المرحاض، وتحمل اسم أمريكا، منذ بداية سبتمبر/ أيلول 2016.

وعرض المتحف المقابل لمتنزة سنترال بارك الشهير في نيويورك، قاعدة المرحاض للمواطنين من زواره ويمكنهم استخدامها لقضاء حاجتهم، وبحسب بيانات المتحف فإن 100 آلف شخص على الأقل استخدموه حتى الآن.