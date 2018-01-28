جولة حول العالم: استنساخ قردين بالصين وتجمع "بيشوا" في بنغلاديش

صورة لثوران بركان جبل مايون، أحد أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، حيث اضطر أكثر من 40 ألف شخصا إلى إخلاء منازلهم بمحيط البركان. وتوقع مركز دراسات البراكين والزلازل في الفلبين استمرار نشاط البركان لبعض الوقت.