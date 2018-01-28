جولة حول العالم: استنساخ قردين بالصين وتجمع "بيشوا" في بنغلاديش
مجموعة منتقاة من أبرز الصور التي القطتها عدسات المصورين في مناطق مختلفة حول العالم.
-
CHINA DAILY VIA REUTERS
نجحت الصين في استنساخ قردين بنفس التقنية المستخدمة في استنساخ النعجة دوللي. وولد القردان زونغ زونغ وهيوا هيوا، من فصلية قرود المكاك طويلة الذيل، في أحد المعامل في الصين.
-
ILYA NAYMUSHIN/REUTERS
انخفضت درجة الحرارة في بعض المناطق داخل روسيا إلى 30 درجة تحت الصفر، وفي الصورة نرى سيارة تتحرك بمحاذاة ضفاف نهر ينسي في كراسنويارسك.
-
ABIR ABDULLAH/EPA
المسلمون في بنغلاديش أثناء العودة بالقطار من الاحتفالية السنوية المعروفة باسم "بيشوا اجتماع"، وهو تجمع سنوي تنظمه جماعة التبليغ، ويعتبره البعض ثاني أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج.
-
ROMEO RANOCO/REUTERS
صورة لثوران بركان جبل مايون، أحد أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، حيث اضطر أكثر من 40 ألف شخصا إلى إخلاء منازلهم بمحيط البركان. وتوقع مركز دراسات البراكين والزلازل في الفلبين استمرار نشاط البركان لبعض الوقت.
-
CHRIS J RATCLIFFE/GETTY IMAGES
تجمع حول مقر الحكومة البريطانية لإحياء الذكرى الأولى للمسيرة النسائية في لندن. واستوحى منظمو هذا الحدث فكرة المسيرة من دعوة أطلقتها حركة "انتهى الوقت" لمجابهة الانتهاكات الجنسية ضد المرأة.
-
JAIME REINA/AFP
بعض المشاركين في مهرجان بزيهم التنكري في ميورقة حيث يرتدون زي الشيطان ويشعلون الألعاب النارية في شوارع المدينة.
-
JANE BARLOW/PA JANE BARLOW/PA
صورة لروبرت بيرنز تنعكس على جدار مبنى بريستونفيلد هاوس عبر عارض ضوئي في أدنبره لدى إحياء "ليلة بيرنز"، ويحتفل الكثيرون حول العالم بذكرى الشاعر الأسكتلندي في 25 يناير/كانون الثاني من كل عام.
-
MENAHEM KAHANA/AFP
صورة مدهشة لسرب من الطيور التقطت جنوب إسرائيل في منطقة صحراء النقب لترصد مشهدا رائعا للآلاف من هذه الطيور تحلق في السماء وقت الغروب.
المزيد حول هذه القصة
معرض الصور
صور من إفريقيا: إثيوبيا لا تخشى نقص المياه والأفارقة في إسرائيل
- 26 يناير/ كانون الثاني 2018
فيضان نهر السين مع أسوأ موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام
- 24 يناير/ كانون الثاني 2018
"ملذات" بعدسات الجمهور
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018