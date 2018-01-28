جولة حول العالم: استنساخ قردين بالصين وتجمع "بيشوا" في بنغلاديش

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة منتقاة من أبرز الصور التي القطتها عدسات المصورين في مناطق مختلفة حول العالم.

  • قردة CHINA DAILY VIA REUTERS

    نجحت الصين في استنساخ قردين بنفس التقنية المستخدمة في استنساخ النعجة دوللي. وولد القردان زونغ زونغ وهيوا هيوا، من فصلية قرود المكاك طويلة الذيل، في أحد المعامل في الصين.

  • صورة جوية لسيارة ILYA NAYMUSHIN/REUTERS

    انخفضت درجة الحرارة في بعض المناطق داخل روسيا إلى 30 درجة تحت الصفر، وفي الصورة نرى سيارة تتحرك بمحاذاة ضفاف نهر ينسي في كراسنويارسك.

  • تجمه بيشوا ABIR ABDULLAH/EPA

    المسلمون في بنغلاديش أثناء العودة بالقطار من الاحتفالية السنوية المعروفة باسم "بيشوا اجتماع"، وهو تجمع سنوي تنظمه جماعة التبليغ، ويعتبره البعض ثاني أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج.

  • بركان ROMEO RANOCO/REUTERS

    صورة لثوران بركان جبل مايون، أحد أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، حيث اضطر أكثر من 40 ألف شخصا إلى إخلاء منازلهم بمحيط البركان. وتوقع مركز دراسات البراكين والزلازل في الفلبين استمرار نشاط البركان لبعض الوقت.

  • مظاهرة CHRIS J RATCLIFFE/GETTY IMAGES

    تجمع حول مقر الحكومة البريطانية لإحياء الذكرى الأولى للمسيرة النسائية في لندن. واستوحى منظمو هذا الحدث فكرة المسيرة من دعوة أطلقتها حركة "انتهى الوقت" لمجابهة الانتهاكات الجنسية ضد المرأة.

  • مهرجان JAIME REINA/AFP

    بعض المشاركين في مهرجان بزيهم التنكري في ميورقة حيث يرتدون زي الشيطان ويشعلون الألعاب النارية في شوارع المدينة.

  • روبرت بيرنز JANE BARLOW/PA JANE BARLOW/PA

    صورة لروبرت بيرنز تنعكس على جدار مبنى بريستونفيلد هاوس عبر عارض ضوئي في أدنبره لدى إحياء "ليلة بيرنز"، ويحتفل الكثيرون حول العالم بذكرى الشاعر الأسكتلندي في 25 يناير/كانون الثاني من كل عام.

  • طيور الزرزور MENAHEM KAHANA/AFP

    صورة مدهشة لسرب من الطيور التقطت جنوب إسرائيل في منطقة صحراء النقب لترصد مشهدا رائعا للآلاف من هذه الطيور تحلق في السماء وقت الغروب.

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