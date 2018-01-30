كلينتون تثير حنق أنصار ترامب بفيديو هزلي في حفل جوائز غرامي

مصدر الصورة CBS Image caption هيلاري كلينتون وهي تقرأ مقتطفات من كتاب "نار وغضب" للكاتب مايكل وولف

انتقد فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ظهور منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة، هيلاري كلينتون، في فيديو هزلي وهي تقرأ كتاب ينتقده أثناء حفل توزيع جوائز غرامي التي تعد الأكبر على مستوى العالم في مجال صناعة الموسيقى.

وبالإضافة إلى كلينتون، ظهر في الفيديو عدد من مشاهير الموسيقى، بينهم شير وسنوب دوغ، وهم يقرأون مقتطفات من كتاب "نار وغضب" للكاتب مايكل وولف.

وقال جيمس كوردين، مقدم الحفل، مازحا إنهم كانوا يأملون في الفوز بجائزة أفضل ألبوم للكلمة المنطوقة.

وبالمقابل، سخر ابن دونالد ترامب من الفيديو الهزلي، واصفا كتاب وولف بأنه "أخبار ملفقة".

وكانت كلينتون تقرأ مقتطفا من الكتاب عن عادات ترامب الغذائية وحبه للوجبات السريعة.

وقالت "كان لديه خوف منذ وقت طويل من تعرضه للتسمم".

وأضافت "من أسباب حبه للأكل في (سلسلة مطاعم) مكدونالدز، أنه لم يكن أحد يتوقع مجيئه (إلى المطعم) كما أن الطعام يكون معدا بالفعل بطريقة آمنة".

وقابل الجمهور في قاعة احتفالات "ماديسون سكوير غاردن" ظهور هيلاري كلينتون بابتهاج.

لكن نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كانت أقل حماسا، إذ قالت في تغريدة بموقع تويتر "لطالما أحببت حفل غرامي، لكن ظهور فنانين يقرأون كتاب (نار وغضب) أفسد الحفل".

ومن جهته، استغل دونالد ترامب الابن الفرصة للتذكير بخسارة هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.

كما أعرب عدد من أنصار ترامب عن استياء من الحفل الذي استمر ثلاث ساعات.

ودافعت نجمة البوب كاميلا كابيلو خلال كلمتها في الحفل عن المهاجرين دعما لمن يطلق عليهم "الحالمون"، وهم مهاجرون جاءوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وهم أطفال، ويخيم الغموض على مستقبلهم في البلاد بسبب سياسات ترامب الرامية إلى الحد من الهجرة.

وقالت كابيلو "نتذكر اليوم في هذه القاعة المليئة بالحالمين الموسيقيين أن هذا البلد بناه الحالمون، من أجل الحالمين، سعيا وراء الحلم الأمريكي".

مصدر الصورة Reuters Image caption المغنية كاميلا كابيلو دافعت في كلمتها عن المهاجرين

وأضافت "أقف هنا اليوم على خشبة هذا المسرح مثل الحالمين، لقد أحضرني والداي إلى هذا البلد ولم يكن معهما شيئا إلا الأمل. وقدما لي مثالا لمن يعمل بجهد مضاعف دون أن يستسلم، وبصراحة لا تختلف رحلة حياتي عنهما".

ومضت قائلة "أفتخر بأني مهاجرة كوبية مكسيكية، ولدت في شرقي هافانا، وأقف أمامكم اليوم على مسرح جوائز غرامي في نيويورك. كل ما أعلمه، مثل الحالمين، أن هؤلاء الأطفال لا يمكن نسيانهم وأنهم يستحقون الكفاح من أجلهم".

وقدم فريق "يو 2" أغنية بعنوان "أخرج عن مسارك"، والتي تتحدث كلماتها عن تهديدات سياسات العنصرية واليمين المتشدد.

وبعد نهاية الأغنية انتقد بونو، مغني الفريق، تصريحات ترامب التي كان قد وصف من خلالها الدول الأفريقية بأنها "حثالة".

وقال بونو "طوبى للدول الحثالة لأنها منحتنا الحلم الأمريكي".

وأضاف في كلمته التي حجبتها قناة سي بي إس الأمريكية "إلى كل الدول الجميلة المليئة بالثقافة والتنوع وتاريخ يعود لآلاف السنين، لستم حثالة، بل دول جميلة".