حفل توزيع جوائز غرامي للموسيقي
مجموعة من أفضل الصور التي التقطت خلال حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في دورته الـ 60.
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""هل حقا فزتُ؟" هكذا علق المغني الأمريكي كندريك لامار وهو يتحقق من بطاقة إعلان فوزه عن أفضل أداء لأغاني الراب مع الممثل الكوميدي، ديف شابيل.
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أليسيا كارا، الفائزة بجائزة أفضل فنان صاعد، تستكشف إذا ما كانت جائزتها، وهي على هيئة غراموفون، يمكن إجراء مكالمات منها.
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المغني برونو مارس يحتفل بجوائزه الست التي فاز في الحفل.
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الموسيقي مارك رونسون وهو يعزف الغيتار مع المغنية ليدي غاغا.
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الممثلة والمغنية الأمريكية، هيلي ستاينفيلد، تشارك مقدم الحفل، جيمس كرودن، أجواء الحفل.
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المغنية ريانا تلتقط صورة مع المغنية بينك وابنتها ويلو قبل بدء الحفل.
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لحظة توتر للمغنية مايلي سايرس قبل تقديم أغنية ثنائية مع سير إلتون جون.
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وضع كثير من الفنانين، من بينهم النجمة سيندي لوبير، وردة بيضاء على ملابسهم كرمز للتضامن مع حركتي "انتهى الوقت" و "أنا أيضا" لمناهضة التحرش الجنسي.
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جذب الفستان الذي ارتدته ليدي غاغا أنظار الكثيرين على البساط الأحمر خلال الاحتفال.
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Reuters
أذكى أداء المغني كندريك لامار القوي حدة المنافسة مع نجوم آخرين على خشبة المسرح خلال الحفل.
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أضفى أداء المغنية ريانا مع دي جيه خالد لأغنية "أفكار جريئة" نكهة كاريبية حارة على الليلة.
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وقعت العارضة كريسي تيجين ونجوم آخرون على آلات موسيقية وجوائز أخرى بغية جمع أموال من أجل الأعمال الخيرية.
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وقف ناجون من محاولات انتحار خلف خالد ولوجيك وأليسيا كارا أثناء أداء أغنية لمكافحة الانتحار.
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النجمة باتي لوبون تفاجئ الجميع بأداء أغنية "لا تبكي من أجلي يا أرجنتين" تكريما للملحن الإنجليزي أندرو لويد ويبر.
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المغنية أليشيا كيز أثناء دردشة مع بلو ايفي كارتر ابنة المغنية بيونسيه والمغني جي زي.
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قدمت المغنية كيشا أغنية تدعو إلى المساواة بعنوان "الصلاة" مع جوقة "صحوة المقاومة" وهو فريق غنائي نسائي يقدم أغنيات احتجاجية.
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كانت أغنية كاردي بي وبرونو مارس واحدة من أكثر الأغنيات بهجة في الحفل.
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ماذا تفعل المغنية ريانا في هذه الصورة؟
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اقتنصت المغنية ريتا أورا لحظة لالتقاط صورة "سلفي" على البساط الأحمر.
معرض الصور
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