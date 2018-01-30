حفل توزيع جوائز غرامي للموسيقي

  • 30 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة من أفضل الصور التي التقطت خلال حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في دورته الـ 60.

  • المغني كندريك لامار والممثل ديف شابيل. Getty Images

    ""هل حقا فزتُ؟" هكذا علق المغني الأمريكي كندريك لامار وهو يتحقق من بطاقة إعلان فوزه عن أفضل أداء لأغاني الراب مع الممثل الكوميدي، ديف شابيل.

  • أليسيا كارا Getty Images

    أليسيا كارا، الفائزة بجائزة أفضل فنان صاعد، تستكشف إذا ما كانت جائزتها، وهي على هيئة غراموفون، يمكن إجراء مكالمات منها.

  • برونو مار Getty Images

    المغني برونو مارس يحتفل بجوائزه الست التي فاز في الحفل.

  • مارك رونسون وليدي غاغا Getty Images

    الموسيقي مارك رونسون وهو يعزف الغيتار مع المغنية ليدي غاغا.

  • جيمس كوردون والمغنية هيلي ستاينفلد Getty Images

    الممثلة والمغنية الأمريكية، هيلي ستاينفيلد، تشارك مقدم الحفل، جيمس كرودن، أجواء الحفل.

  • المغنية ريانا تلتقط صورة مع المغنية بينك وابنتها ويلو قبل بدء الحفل Getty Images

    المغنية ريانا تلتقط صورة مع المغنية بينك وابنتها ويلو قبل بدء الحفل.

  • مايلي سايرس Getty Images

    لحظة توتر للمغنية مايلي سايرس قبل تقديم أغنية ثنائية مع سير إلتون جون.

  • سيندي روبير Getty Images

    وضع كثير من الفنانين، من بينهم النجمة سيندي لوبير، وردة بيضاء على ملابسهم كرمز للتضامن مع حركتي "انتهى الوقت" و "أنا أيضا" لمناهضة التحرش الجنسي.

  • ليدي غاغا Shutterstock

    جذب الفستان الذي ارتدته ليدي غاغا أنظار الكثيرين على البساط الأحمر خلال الاحتفال.

  • كندريك لامار Reuters

    أذكى أداء المغني كندريك لامار القوي حدة المنافسة مع نجوم آخرين على خشبة المسرح خلال الحفل.

  • ريانا Getty Images

    أضفى أداء المغنية ريانا مع دي جيه خالد لأغنية "أفكار جريئة" نكهة كاريبية حارة على الليلة.

  • كريسي تيجين Getty Images

    وقعت العارضة كريسي تيجين ونجوم آخرون على آلات موسيقية وجوائز أخرى بغية جمع أموال من أجل الأعمال الخيرية.

  • دي جيه خالد ولوجيك وأليسيا كارا أثناء أداء أغنية لمكافحة الانتحار. Getty Images

    وقف ناجون من محاولات انتحار خلف خالد ولوجيك وأليسيا كارا أثناء أداء أغنية لمكافحة الانتحار.

  • باتي لوبون AFP/Getty Images

    النجمة باتي لوبون تفاجئ الجميع بأداء أغنية "لا تبكي من أجلي يا أرجنتين" تكريما للملحن الإنجليزي أندرو لويد ويبر.

  • المغنية أليشيا كيز أثناء دردشة مع بلو ايفي كارتر ابنة المغنية بيونسيه والمغني جي زي. Getty Images

    المغنية أليشيا كيز أثناء دردشة مع بلو ايفي كارتر ابنة المغنية بيونسيه والمغني جي زي.

  • المغنية كيشا Getty Images

    قدمت المغنية كيشا أغنية تدعو إلى المساواة بعنوان "الصلاة" مع جوقة "صحوة المقاومة" وهو فريق غنائي نسائي يقدم أغنيات احتجاجية.

  • كاردي بي وبرونو مارس Getty Images

    كانت أغنية كاردي بي وبرونو مارس واحدة من أكثر الأغنيات بهجة في الحفل.

  • المغنية ريانا Getty Images

    ماذا تفعل المغنية ريانا في هذه الصورة؟

  • المغنية ريتا أورا Getty Images

    اقتنصت المغنية ريتا أورا لحظة لالتقاط صورة "سلفي" على البساط الأحمر.

المزيد حول هذه القصة