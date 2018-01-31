ديان كيتون تدعم وودي آلن في مواجهة مزاعم التحرش

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عبرت الممثلة ديان كيتون عن دعمها للمخرج والممثل وودي آلن في مواجهة الادعاءات بالتحرش التي طالته، وقالت إنها تصدقه.

وحصلت كيتون على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "أني هول" الذي أخرجه آلن في عام 1977.

وجاءت تصريحات كيتون بعد تكرر ادعاءات ابنة آلن بالتبني، ديلان فارو، له بالتحرش، وهو ما ينفيه الفنان البالغ من العمر 82 عاما.

وقالت كيتون "وودي آلن صديقي وأنا أصدقه".

وأعادت إلى الأذهان مقابلة أُجريت مع آلن في عام 1992، ودافع فيها الفنان عن الاتهامات الأصلية الصادرة من مايا فارو، شريكته السابقة، بالتحرش.

وظهرت الاتهامات مرة أخرى وسط موجة واسعة من الاتهامات بالتحرش اجتاحت هوليوود مؤخرا.

وكانت ديلان فارو قد قالت في مقابلة تلفزيونية أجريت معها مؤخرا "أشعر بالغضب بسبب تجاهلي وعدم تصديقي".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت كيتون في علاقة مع آلن في سبعينات القرن العشرين

وفي رده على الاتهامات، أصدر آلن بيانا قال فيه "أنا لم أتحرش بابنتي أبدا".

وجاءت تصريحات كيتون بعد أن نأى بعض الممثلين بأنفسهم عن آلن.

ومن هؤلاء تيموثي كلاميت الذي قال إنه سيتبرع بأجره لمدة أسبوع عن دوره في فيلم "يوم ماطر في نيويورك" الذي يخرجه آلن لمؤسسات خيرية تهتم بقضايا التحرش، والممثلة والمخرجة غريتا غيرويغ التي قالت إنها لن تعمل مع آلن في المستقبل.