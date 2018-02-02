10 معلومات مهمة عن الفرانكفونية التي يريد ماكرون أن تكون تونس قاعدة لها

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تونس ستكون خلال سنتين، قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن الفرنكوفونية ستساعد التونسيين والتونسيات على النجاح في عدة مجالات وفي دول مختلفة.

وأضاف ماكرون خلال زيارته مؤخرا لتونس قائلا "الفرنكوفونية ليست مشروعا قديما، بل هي مشروع مستقبلي، فتحدث اللغة الفرنسية تعد فرصة حقيقية، على المستويات اللغوية والإقتصادية والثقافية".

فما هي الفرانكفونية؟

الفرانكفونية هي رابطة تضم الدول والشعوب التي تتحدث الفرنسية كلغة رسمية أو حتى لغة إضافية، وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في القرن التاسع عشر.

معلومات عن الفرانكفونية:

أول من أطلق كلمة الفرانكفونية هو الجغرافي الفرنسي أونسيم روكولو عام 1880

عام 1926 أسس مجموعة من المثقفين جمعية لكتاب اللغة الفرنسية

عام 1950 تم إنشاء الاتحاد الدولي للصحافة باللغة الفرنسية

نشأت الفرانكوفونية الدولية (بين الحكومات) في 20 مارس/آذار سنة 1970 بنيامي (عاصمة النيجر) بإحداث وكالة التعاون الثقافي والفني وإثر اعتمادها لميثاق فرانكوفونية جديد سنة 2005 ، أصبحت تسمى المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

مقر المنظمة الفرانكفونية هو العاصمة الفرنسية باريس

هدفها هو الترويج للغة الفرنسية والثقافة الفرنسية

تضم المنظمة 84 دولة من بينها 58 دولة عضو و26 دولة تتمتع بصفة مراقب.

يقول موقع المنظمة إن الفرنكوفونية تمثل مجالا من أكبر المجالات اللغوية العالمية. فهي ليست مجرد تقاسم لغة لأنها تعتمد أيضا على أساس الاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية. ويمثل هذان العنصران الدعائم التي ترتكز عليها المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تهدف المنظمة منذ نشأتها سنة 1970 إلى تجسيم تضامن نشيط بين أعضائها التي تمثل أكثر من ثلث الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتضم 900 مليون نسمة من بينهم 274 مليون ينطقون بالفرنسية.