رحيل مغني فرقة تمبتيشن دينيس إدوارد عن 74 عاما

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رحل المغني دينيس إدوارد، المطرب الرئيسي في فرقة تمبتيشن الغنائية بمجموعة موتاون للإنتاج الموسيقي، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقالت أسرة إدوارد، لمحطة "سي بي إس"، إن المطرب الأمريكي توفي في مدينة شيكاغو.

وانضم إدوراد لفرقة تمبتيشن عام 1968، وكانت له عدة أعمال شهيرة، من بينها أغنيتا "بابا واز أرولينغ ستون" و"كلاود ناين" اللتان فازتا بجائزة غرامي الموسيقية.

كما اقتحم إدوارد موسيقى السولو عام 1980، وقدم للغناء في الصالة الفخرية بمتحف الروك أند رول بولاية أوهايو عام 1989.

وحققت عدة أغاني سولو لأدوارد نجاحا كبيرا، من بينها "دونت لوك إيني فيرزر" و"كولين أوت".

ونعت جماهير إدوارد الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه الناشط في الحقوق المدنية، جيس جاكسون، بـ "عبقري".

وكانت فريق تمبتيشن الغنائي واحدا من أشهر فرق الرجال في فترة الستينيات وأوائل السبعينيات، وساهم في شهرة مجموعة موتاون للإنتاج.

وتعامل الفريق مع مجموعة واسعة من الأنماط الموسيقية.