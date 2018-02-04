ليدي غاغا تلغي جولة غنائية أوروبية بسبب "آلام حادة"

مصدر الصورة BRIAN SAMUELSON

ألغت مغنية موسيقى البوب الأمريكية ليدي غاغا آخر 10 حفلات في أوروبا ضمن جولتها حول العالم بسبب "آلام حادة".

وفي بيان بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اعتذرت ليدي غاغا لجمهورها، وقالت إنها "محطمة" لكن "نفسي وصحتي" يجب أن تأتي في المقام الأول.

وتعاني المغنية الفائزة بجائزة غرامي من ألم عضلي ليفي، وهي حالة مرضية طويلة الأمد قد تسبب ألاما مبرحة في جميع أنحاء الجسد.

وجاء في البيان أن "القرار الصعب" تم اتخاذه مساء الجمعة "بتأييد كبير من فريقها الطبي".

وكتبت ليدي غاغا (31 عاما) لجمهورها "أنا محطمة لدرجة أنني غير قادرة على وصف ما أشعر به".

وأضافت "كل ما أعرفه أنني إذا لم أفعل هذا فأنا لا أحترم الكلمات أو المعاني التي تقدمها الموسيقى الخاصة بي".

مصدر الصورة LADY GAGA Image caption نشرت ليدي غاغا هذه الصورة التي التقطتها لجمهورها من على خشبة المسرح في برمنغهام الأسبوع الماضي

وجاء هذا الإعلان بعد أن بدأت ليدي غاغا الحفلات في بريطانيا بحفل في مدينة برمنغهام.

وقال ويل غومبرتز، محرر الفن في بي بي سي الذي شاهد الحفل، إن "الحالة البدنية في أدائها أثرت على غنائها في بعض الأحيان".

وكانت مواعيد حفلات الجولة الأوروبية قد تغيرت بسبب حالتها الصحية، وذلك بعد قرارها الانسحاب من حفل في البرازيل في سبتمبر/ أيلول إثر نقلها إلى المستشفى جراء الإصابة بـ"ألم جسدي مبرح".

وكان من المقرر إقامة حفلات في لندن ومانشستر وباريس وزيورخ وكولونيا وبرلين وستوكهولم وكوبنهاغن، خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب كثيرون من جمهور ليدي غاغا عن دعمهم لها، حيث راحوا يبعثون للمغنية برسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن كثيرين أعربوا كذلك عن خيبة الأمل.