مصر تعلن اكتشاف مقبرة أثرية عمرها 4400 عام

Image caption الكاهنة حتبت جالسة تتلقى القرابين

أعلنت وزارة الأثار المصرية اكتشاف مقبرة فرعونية حديثا لكاهنة تُدعى "حتبت".

وعثرت بعثة تنقيب على المقبرة في الجزء الغربي من هضبة أهرامات الجيزة في "جبانة كبار الموظفين بالدولة القديمة".

ويقول عبدالبصير حسن، مراسل بي بي سي في القاهرة، إن "المقبرة مازالت محتفظة برسومات على الجدران وألوان زاهية في حالة جيدة رغم عمرها الذي يزيد على 4400 عام".

ونقل عن أثريين مصريين قولهم إن صاحبة المقبرة كانت من كبار الموظفين بالبلاط الملكي نهاية عصر الأسرة الخامسة بالدولة القديمة بمصر الفرعونية.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني، إن المقبرة بها العديد من المناظر الملونة لحتبت، وإنها تستعرض مشاهد لصيد الأسماك والطيور والرعي وجمع الفاكهة واستقبال القرابين، بالإضافة إلى مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردى والجلود وصهر المعادن، وذبح الأضاحى وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات.

Image caption المقبرة حوت عديد المناظر الملونة لحتبت

وأضاف العناني للصحفيين بموقع الاكتشاف إن المقبرة تحمل جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعمارى والعناصر الفنية، فهى تتكون من مدخل يؤدى إلى مقصورة على شكل حرف "L" بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة وألقابها منها الكاهنة وأحد كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكى.

ويقول علي أبودشيش، الباحث الأثري لبي بي سي، إن "حتبت" أول سيدة رفيعة الشأن تكتشف مقبرتها في جبانة منطقة الأهرامات، واسمها يعني "جالبة الخير والسعادة ".

وأشار إلى أنها كانت كاهنة "حتحور"، ربة الحنان والجمال والسعادة في مصر القديمة.

Image caption باحث أثري يقول إن "حتبت" أول سيدة رفيعة الشأن تكتشف مقبرتها في جبانة منطقة الأهرامات

"القرد الراقص"

وتصور مقبرة "حتبت" الكاهنة وهى جالسة أمام مائدة للقرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها، ويوجد على أحد الجدران مناظر متميزة لقردين، حيث كانت القردة حيوانات مستأنسة فى ذلك الوقت.

Image caption الجدران صورت قردة راقصة مع فرق موسيقية

وفي المنظر الأول، يظهر قرد يجمع الفاكهة وهو منظر شوهد أيضا داخل مقبرة "خنوم حتب الثانى" بمنطقة بنى حسن الأثرية فى محافظة المنيا بشمال صعيد مصر والتى ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى.

Image caption جبانة كبار الموظفين بالدولة القديمة بجوار أهرامات الجيزة الشهيرة

أما المنظر الآخر فيصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة وهو منظر مميز ويوجد مثله بمقبرة "كا عبر" بمنطقة آثار سقارة من عصر الأسرة الخامسة، وفيه يظهر القرد مع عازف قيثارة وحيد وليس مع فرقة موسيقية كاملة.