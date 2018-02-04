صور من أفريقيا: أطول رجل مع أقصر امرأة في مصر واحتجاجات أطباء الجزائر

  • 4 فبراير/ شباط 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور التي التقطت مؤخرا في أفريقيا.

  • أقصر سيدة في العالم، جيوتي أميج، من الهند مع أطول رجل في العالم، سلطان كوسين، من تركيا أمام الأهرامات. AFP

    التقى أطول رجل في العالم، سلطان كوسين (من تركيا)، مع أقصر سيدة في العالم، جيوتي أميج (من الهند) قبل أيام قليلة في مصر، والتقطا صورا فريدة أمام أهرامات الجيزة.

  • أطباء يحتجون في شوارع العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الالزامية. AFP

    أطباء يحتجون في شوارع العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الالزامية.

  • فتاة سنغالية تعير انتباها أثناء حصة دراسية في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة دكار AFP

    فتاة سنغالية تنصت جيدا أثناء حصة دراسية في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة دكار، في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد مؤتمرا دوليا للمانحين في إطار خطة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات لتعليم الأطفال في الدول النامية.

  • وفي تونس تجمع مواطنون لالتقاط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبلاد. AFP

    تجمع مواطنون في تونس لالتقاط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبلاد.

  • التقط العداء الجاميكي السابق أوسين بولت صور سيلفي مع الجمهور يوم الأثنين الماضي. AFP

    وفي مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، التقط العداء الجاميكي السابق أوسين بولت صور سيلفي وسط جموع من المواطنين يوم الاثنين الماضي.

  • سيدة تسير في أجواء هادئة في مدينة غراند باسام في ساحل العاج. EPA

    سيدة تسير في أجواء هادئة على شاطئ مدينة غراند باسام في ساحل العاج.

  • صورة خلابة للقمر مساء الأربعاء الماضي أثناء ظاهرة "القمر الأزرق الدامي العملاق" فوق جبل كادام في مدينة ناكابيبيرت في شمال شرقي أوغندا. AFP

    صورة خلابة للقمر مساء الأربعاء الماضي أثناء ظاهرة "القمر الأزرق الدامي العملاق" فوق جبل كادام في مدينة ناكابيبيرت في شمال شرقي أوغندا.