صور من أفريقيا: أطول رجل مع أقصر امرأة في مصر واحتجاجات أطباء الجزائر
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور التي التقطت مؤخرا في أفريقيا.
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AFP
التقى أطول رجل في العالم، سلطان كوسين (من تركيا)، مع أقصر سيدة في العالم، جيوتي أميج (من الهند) قبل أيام قليلة في مصر، والتقطا صورا فريدة أمام أهرامات الجيزة.
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AFP
أطباء يحتجون في شوارع العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الالزامية.
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AFP
فتاة سنغالية تنصت جيدا أثناء حصة دراسية في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة دكار، في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد مؤتمرا دوليا للمانحين في إطار خطة تهدف إلى جمع مليارات الدولارات لتعليم الأطفال في الدول النامية.
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AFP
تجمع مواطنون في تونس لالتقاط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبلاد.
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AFP
وفي مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، التقط العداء الجاميكي السابق أوسين بولت صور سيلفي وسط جموع من المواطنين يوم الاثنين الماضي.
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EPA
سيدة تسير في أجواء هادئة على شاطئ مدينة غراند باسام في ساحل العاج.
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AFP
صورة خلابة للقمر مساء الأربعاء الماضي أثناء ظاهرة "القمر الأزرق الدامي العملاق" فوق جبل كادام في مدينة ناكابيبيرت في شمال شرقي أوغندا.
معرض الصور
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