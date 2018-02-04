التقى أطول رجل في العالم، سلطان كوسين (من تركيا)، مع أقصر سيدة في العالم، جيوتي أميج (من الهند) قبل أيام قليلة في مصر، والتقطا صورا فريدة أمام أهرامات الجيزة.