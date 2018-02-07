"رحلة رائعة" بعدسات الجمهور

سبأ مشتاق التقطت هذه الصورة باستخدام هاتفها من الطابق 31 في شروق يوم غطاه الضباب. وتقول سبأ "في رحلتنا الرائعة من كوالالمبور الاستوائية إلى صحراء دبي، بدأت تقدير الكيفية التي يمكن أن تضفي بها الطبيعة جمالا على أدغال الأسمنت".