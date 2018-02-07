"رحلة رائعة" بعدسات الجمهور

  • 7 فبراير/ شباط 2018

ننشر كل أسبوع معرضا لصور التقطها أفراد من جمهورنا حول موضوع معين. وموضوعنا هذه المرة هو "رحلة رائعة".

  • عرض مسرحية على جبل صيني DIMITRA STASINOPOULOU

    التقطت ديميترا ستاسينوبولو هذه الصورة خلال عرض مسرحي على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر بجبل جايد دراغون سنو بمقاطقة يونان في الصين.

  • ناصحات سحاب في دبي Saba Mushtaq

    سبأ مشتاق التقطت هذه الصورة باستخدام هاتفها من الطابق 31 في شروق يوم غطاه الضباب. وتقول سبأ "في رحلتنا الرائعة من كوالالمبور الاستوائية إلى صحراء دبي، بدأت تقدير الكيفية التي يمكن أن تضفي بها الطبيعة جمالا على أدغال الأسمنت".

  • كثبان رملية في نامبييا Saskia Braden

    صورة التقطتها ساسكيا برادن، وعمرها 16 عاما، لكثبان "بيغ دادي" الرملية في صحراء سوسوسفلي في نامبييا. وتقول برادن "المشهد من أعلى كان مذهلاً. ليس هناك ما هو أجمل من مشاهدة الموجات الرملية المتغيرة الممتدة في الأفق".

  • رجال ونساء في فيتنام يطوفون بالسياح في نينه بيه Emily Hunt

    رجال ونساء في فيتنام يطوفون بالسياح في نينه بيه وسط مناظر طبيعة خلابة، في صورة التقطتها إيميلي هانت.​

  • صورة أخذت من نافذة قطار Animesh Roy

    صورة لـ"الممر الأبيض" للسكة الحديدية الذي يربط ميناء سكاغواي في ألاسكا بوايت هورس، عاصمة يوكون. ولطالما استخدم هذا الطريق من قبل المنقبين الباحثين عن الثروات، واليوم بعد 120 عاماً، تستخدم السكك الحديدية في قطاع السياحة. الصورة بعدسة أنيمش روي.

  • مشاركون في الكرنفال السنوي في البندقية Gazelle Tari

    غازيل تاري التقطت هذه الصورة لمشاركين في افتتاح كرنفال البندقية السنوي في إيطاليا.

  • صورة في متنزه كانون الوطني في ولاية يوتا Douglas Taylor

    صورة التقطت عند بزوغ الفجر في متنزه برايس كانيون الوطني في ولاية يوتا الأمريكية. يقول دوغلاس تايلور صاحب الصورة إنها "تجربة بصرية رائعة، حيث ينعكس ضوء الشمس على تشكيلات الحجر الرملي الملون الزاهي، وهو ما يجعله مشهداً رائعاً من صخور متوهجة عندما يمشي المرء بينها".

  • صياد سمك Wil Bellaiche

    صورة لرحلة صياد سمك بنهر الغانج في صباح يوم جميل ولكن مليء بالضباب في فاراناسي في الهند. الصورة بعدسة ويل بلايش.

  • أم وابنتها ينظران من الشباك Mariah Coley

    ماريا كولي التقطت هذه الصورة أثناء رحلة إلى ولاية تاميل نادو في الهند، وتبدو فيها أم وابنتها تراقبان العالم من خلال النافذة.

  • صورة لأمهر الغواصين الذين يجرؤون على القفز من ستاري موست في مسابقة القفز السنوي على الجسر في البوسنة، المشهد كان مثيراً للرعب. Alix Hattenstone

    يقول أليكس هاتنستون عن صورته "أمهر الغواصين فقط هم الذين يجرؤون على القفز من ستاري موست (الجسر القديم) في مسابقة سنوية للقفز من على الجسر في البوسنة. المشهد كان مثيراً للرعب".

  • صورة للأضواء الشمالية من فوق الجبل Bob Riach

    بوب رياك التقط هذه الصورة لأضواء الشمال أثناء رحلة إلى النرويج.

  • صورة أخذت من قبل أندريا بروشي خلال رحلة في أمريكا Andrea Bruschi

    وأخيرا صورة التقطتها أندريا بروشي خلال رحلة بالسيارة عبر الولايات المتحدة

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