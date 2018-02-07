"رحلة رائعة" بعدسات الجمهور
ننشر كل أسبوع معرضا لصور التقطها أفراد من جمهورنا حول موضوع معين. وموضوعنا هذه المرة هو "رحلة رائعة".
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DIMITRA STASINOPOULOU
التقطت ديميترا ستاسينوبولو هذه الصورة خلال عرض مسرحي على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر بجبل جايد دراغون سنو بمقاطقة يونان في الصين.
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Saba Mushtaq
سبأ مشتاق التقطت هذه الصورة باستخدام هاتفها من الطابق 31 في شروق يوم غطاه الضباب. وتقول سبأ "في رحلتنا الرائعة من كوالالمبور الاستوائية إلى صحراء دبي، بدأت تقدير الكيفية التي يمكن أن تضفي بها الطبيعة جمالا على أدغال الأسمنت".
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Saskia Braden
صورة التقطتها ساسكيا برادن، وعمرها 16 عاما، لكثبان "بيغ دادي" الرملية في صحراء سوسوسفلي في نامبييا. وتقول برادن "المشهد من أعلى كان مذهلاً. ليس هناك ما هو أجمل من مشاهدة الموجات الرملية المتغيرة الممتدة في الأفق".
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Emily Hunt
رجال ونساء في فيتنام يطوفون بالسياح في نينه بيه وسط مناظر طبيعة خلابة، في صورة التقطتها إيميلي هانت.
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Animesh Roy
صورة لـ"الممر الأبيض" للسكة الحديدية الذي يربط ميناء سكاغواي في ألاسكا بوايت هورس، عاصمة يوكون. ولطالما استخدم هذا الطريق من قبل المنقبين الباحثين عن الثروات، واليوم بعد 120 عاماً، تستخدم السكك الحديدية في قطاع السياحة. الصورة بعدسة أنيمش روي.
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Gazelle Tari
غازيل تاري التقطت هذه الصورة لمشاركين في افتتاح كرنفال البندقية السنوي في إيطاليا.
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Douglas Taylor
صورة التقطت عند بزوغ الفجر في متنزه برايس كانيون الوطني في ولاية يوتا الأمريكية. يقول دوغلاس تايلور صاحب الصورة إنها "تجربة بصرية رائعة، حيث ينعكس ضوء الشمس على تشكيلات الحجر الرملي الملون الزاهي، وهو ما يجعله مشهداً رائعاً من صخور متوهجة عندما يمشي المرء بينها".
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Wil Bellaiche
صورة لرحلة صياد سمك بنهر الغانج في صباح يوم جميل ولكن مليء بالضباب في فاراناسي في الهند. الصورة بعدسة ويل بلايش.
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Mariah Coley
ماريا كولي التقطت هذه الصورة أثناء رحلة إلى ولاية تاميل نادو في الهند، وتبدو فيها أم وابنتها تراقبان العالم من خلال النافذة.
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Alix Hattenstone
يقول أليكس هاتنستون عن صورته "أمهر الغواصين فقط هم الذين يجرؤون على القفز من ستاري موست (الجسر القديم) في مسابقة سنوية للقفز من على الجسر في البوسنة. المشهد كان مثيراً للرعب".
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Bob Riach
بوب رياك التقط هذه الصورة لأضواء الشمال أثناء رحلة إلى النرويج.
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Andrea Bruschi
وأخيرا صورة التقطتها أندريا بروشي خلال رحلة بالسيارة عبر الولايات المتحدة
معرض الصور
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