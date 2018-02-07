ديزني تخطط لسلسلة جديدة من "حرب النجوم" لدعم النمو

مصدر الصورة Getty Images Image caption تملك ديزني امتياز "حرب النجوم"

تخطط شركة والت ديزني الأمريكية لإنتاج سلسلة جديدة من أفلام (حرب النجوم) Star Wars، في الوقت الذي تكافح لتعزيز الإيرادات من أعمالها السينمائية.

وكشفت الشركة المتخصصة في الإنتاج السينمائي والترفية ووسائل الإعلام عن تراجع إيرادات قسم السينما 1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، بما يؤثر على نتائجها الإجمالية.

ويأتي هذا فيما ارتفع إجمالي الإيرادات الفصلية بنسبة 4 في المئة فقط على أساس سنوي، لكن أرباحها سجلت ارتفاعا بسبب التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة.

وسجلت ديزني 1.6 مليار دولار كربح استثنائي بسبب التخفيضات.

وقد ساعد ذلك على دفع أرباح الشركة في الربع الرابع بنسبة 78 في المئة لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأخير 15.3 مليار دولار أمريكي، بفضل نمو قطاع متنزهات الترفيه فقط..

مصدر الصورة Getty Images Image caption حقق قطاع متنزهات ديزني نموا في الربع الأخير

وتعمل شركة ديزني على إصلاح أعمالها، نظرا لأنها تواجه انخفاضا في اشتراكات التلفزيون المدفوع في الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن صفقة لشراء الأصول الإعلامية المملوكة لمؤسسة "توينتي فيرست سنتشري فوكس"، بما في ذلك شركة "سكاي".

كما أنها تطلق خدمات البث الخاصة بها وتحاول تحقيق أقصى قدر من النجاح من خلال استغلال امتلاكها امتياز حرب النجوم.

وأعلنت ديزني أنها وقعت عقدا مع منتجي "لعبة العروش" لإنتاج سلسلة أخرى من أفلام حرب النجوم.

وفي الربع الأخير من العام الماضي أعلنت الشركة عن ثلاثية جديدة من حرب النجوم للمخرج ريان جونسون.