رحيل المؤلف الموسيقي الأيسلندي الشهير يوهان يوهانسون

مصدر الصورة PA Image caption جمع يوهانسون في مؤلفاته بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الأوركسترالية

توفي المؤلف الموسيقي يوهان يوهانسون، أشهر المؤلفين الموسيقيين في أيسلندا، عن 48 عاما. وعٌثر على يوهانسون متوفيا في شقته في برلين.

وترشح يوهانسون لجائزة الأوسكار أفضل موسيقى كما حصل على جائزة غولدن غلوب لأفضل موسيقى تصويرية، عن الموسيقى التي وضعفها لفيلم "نظرية كل شيء"، الذي تدور أحداثه حول حياة عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، والذي دور البطولة فيه إيدي ريدمين

وجمع يوهانسون في مؤلفاته بين الموسيقى الإلكترونية والأوركسترالية. إضافة إلى عمله في موسيقى الأفلام، أصدر يوهانسون خمسة ألبومات منفردة

كما ترشح يوهانسون لجائزتي أوسكار وغلوب أخريين عن الموسيقى التي وضعها لفيلم "سيكاريو" من إخراج دوني فيلنوف.

كما تعامل يوهانسون مع فيلنوف مجددا في فيلم الخيال العلمي "وصول".

وكان آخر أعماله الموسيقى التي وضعها لفيلم "ذا مرسي".

وأعلنت شركة ريدبيرد ميوزيك التي تمثل يهوانسون النبأ على فيسبوك.

وقالت الشركة "نؤكد بحزن بالغ رحيل صديقنا العزيز يوهانسون. فقدنا واحدا من أكثر الأشخاص موهبة وإبداعا، لقد حظينا بشرف معرفته والعمل معه".