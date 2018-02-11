فازت هذه الصورة من محمية "سيرادو" البيئية في البرازيل بالمركز الأول في المسابقة. صاحب الصورة يُدعى ماركيو كابرال، وهو من العاصمة البرازيلية برازيليا، وقد أطلق عليها اسم "شروق شمس سيرادو".