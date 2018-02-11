الأعمال الفائزة في المسابقة الدولية لـ"مصور الحدائق" 2018
نستعرض مجموعة من الصور الفائزة في دورة عام 2018 من المسابقة الدولية لمصور الحدائق، والتي شهدت مشاركة أعمال من شتى بقاع العالم تصور مناظر طبيعية خلابة.
-
MARCIO CABRAL
فازت هذه الصورة من محمية "سيرادو" البيئية في البرازيل بالمركز الأول في المسابقة. صاحب الصورة يُدعى ماركيو كابرال، وهو من العاصمة البرازيلية برازيليا، وقد أطلق عليها اسم "شروق شمس سيرادو".
-
MARK BAUER
التقط مارك باور هذه الصورة لمساحة من أزهار الكالونا في محمية ستوبورو هيث الطبيعية الوطنية بمنطقة دورسيت جنوب غربي إنجلترا.
-
ANNIE GREEN-ARMYTAGE
آني غرين-أرميتاج التقطت هذه الصورة لباب دائري الشكل، يُطلق عليه "بوابة القمر"، بمنطقة بافاريا في ألمانيا.
-
SHAOFENG ZHANG
حقول من الأرز الذهبي تغطي منطقة تلال في صورة شاوفنغ زانغ بولاية تشيجيانغ في الصين.
-
YI FAN
التقطت عدسة يي فان هذه الصورة لنبتة طبية مهددة بالانقراض في جبال يونان الصينية.
-
STEVE LOWRY
من خلال استقطاب الإضاءة، نجح المصور ستيف لوري - وهو من أيرلندا الشمالية - في التقاط هذه الصورة لسطح من الخشب الطبيعي.
-
MAURO TRONTO
أشاد كثيرون بهذه الصورة التي التقطها ماورو ترونتو لجبال فال بوسكاغانا في بيدمونت الإيطالية.
-
HENRIK SPRANZ
أحد حيوانات الهامستر البرية الأوروبية يشم زهرة في فيينا بالنمسا. الصورة بعدسة هنريك سبرانز.
-
MARIANNE MAJERUS
حديقة تكسوها الثلوج التقطتها عدسة ماريان ماجيراس في نيوكاسل أنسومبرغ في لوكسمبورغ.
-
CATHRYN BALDOCK
فازت كاثرين بولدوك بجائزة الفئة التجريدية في المسابقة عن هذه الصورة التي تظهر نباتات الزنبق.
-
JOHN GLOVER
التقط جون غلوفر هذه الصورة لشروق الشمس في منطقة إيست ساسكس بجنوب شرق إنجلترا.
-
ALAN PRICE
صورة التقطها آلان برايس لأنثى طائر الشحرور أثناء البحث عن أعشاب لبناء عش في مقاطعة ويلز البريطانية.
-
NIGEL MCCALL
صورة تجمع بين الفاكهة والزهور في مقاطعة ويلز التقطها نايجل ماكول.
-
ANNE MAENURM
التقط هذه الصورة مينغيوي يوان ليرقة تتسلق نبتة في ووهان بالصين.
-
ANNE MAENURM
منحدرات تلال غوليكا في سلوفينيا تكسوها أزهار النرجس البري في أواخر مايو/ أيار، بعدسة آنا ماينام.
-
BBC
عنكبوت يغزل بيته لحماية صغاره أعلى زهرة السيلين في إحدى الحدائق الهولندية. التقط الصورة هانز فان هورسين.
-
ANDREA POZZI
التقطت أندريا بورزي هذه الصورة التي فازت بالمركز الأول في فئة "الفضاء النابض بالحياة" في المسابقة، وهي لمنظر طبيعي في متنزه تومبستون تيريتوريال بإقليم يوكون في كندا.
-
ALISON STAITE
صورة لشعاع الشمس الساقط على زهرة شقار الفصح في حدائق كيو بالعاصمة البريطانية لندن. التقطت الصورة أليسون ستايت.
-
VOLKER MICHAEL
صورة لنبات الوستارية بأزهارها مكتملة التفتح في ألمانيا بعدسة فولكر مايكل.
-
FRANTISEK RERUCHA
حظي فرانتيسيك ريروتشا بإشادة عن صورته المركبة لأزهار جافة.
-
WILLIAM DORE
التقط ويليام دور هذه الصورة لرقعة من أشجار الصنوبر يغلفها الضباب والأمطار في تروساتسز في ستيرلينغ في أسكتلندا.
-
MASUMI SHIOHARA
لاقت هذه اللقطة إشادة الكثيرين لثمار البرقوق، وهي بعدسة ماسومي شيوهارا.
-
CLAY BOLT
صورة لزهرة دوار الشمس أثناء امتصاص نحل أمريكا الشمالية لرحيقها. الصورة، بعدسة كلاي بولت، كانت ضمن سلسلة أعمال تسلط الضوء على أخطار التلوث والأمراض التي يواجهها النحل.
معرض الصور
الأسبوع في صور
- 10 فبراير/ شباط 2018
"رحلة رائعة" بعدسات الجمهور
- 7 فبراير/ شباط 2018
أطول رجل وأقصر امرأة بالعالم أمام الأهرام واحتجاجات أطباء الجزائر
- 4 فبراير/ شباط 2018