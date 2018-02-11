الأعمال الفائزة في المسابقة الدولية لـ"مصور الحدائق" 2018

  • 11 فبراير/ شباط 2018

نستعرض مجموعة من الصور الفائزة في دورة عام 2018 من المسابقة الدولية لمصور الحدائق، والتي شهدت مشاركة أعمال من شتى بقاع العالم تصور مناظر طبيعية خلابة.

  • شروق شمس سيرادو MARCIO CABRAL

    فازت هذه الصورة من محمية "سيرادو" البيئية في البرازيل بالمركز الأول في المسابقة. صاحب الصورة يُدعى ماركيو كابرال، وهو من العاصمة البرازيلية برازيليا، وقد أطلق عليها اسم "شروق شمس سيرادو".

  • نبات الزعتر MARK BAUER

    التقط مارك باور هذه الصورة لمساحة من أزهار الكالونا في محمية ستوبورو هيث الطبيعية الوطنية بمنطقة دورسيت جنوب غربي إنجلترا.

  • بوابة هوبيت ANNIE GREEN-ARMYTAGE

    آني غرين-أرميتاج التقطت هذه الصورة لباب دائري الشكل، يُطلق عليه "بوابة القمر"، بمنطقة بافاريا في ألمانيا.

  • حقل أرز SHAOFENG ZHANG

    حقول من الأرز الذهبي تغطي منطقة تلال في صورة شاوفنغ زانغ بولاية تشيجيانغ في الصين.

  • نبات طبي YI FAN

    التقطت عدسة يي فان هذه الصورة لنبتة طبية مهددة بالانقراض في جبال يونان الصينية.

  • سطج خشبي STEVE LOWRY

    من خلال استقطاب الإضاءة، نجح المصور ستيف لوري - وهو من أيرلندا الشمالية - في التقاط هذه الصورة لسطح من الخشب الطبيعي.

  • جبال MAURO TRONTO

    أشاد كثيرون بهذه الصورة التي التقطها ماورو ترونتو لجبال فال بوسكاغانا في بيدمونت الإيطالية.

  • فأر بري HENRIK SPRANZ

    أحد حيوانات الهامستر البرية الأوروبية يشم زهرة في فيينا بالنمسا. الصورة بعدسة هنريك سبرانز.

  • حديقة يكسوها الثلج MARIANNE MAJERUS

    حديقة تكسوها الثلوج التقطتها عدسة ماريان ماجيراس في نيوكاسل أنسومبرغ في لوكسمبورغ.

  • الزنبق CATHRYN BALDOCK

    فازت كاثرين بولدوك بجائزة الفئة التجريدية في المسابقة عن هذه الصورة التي تظهر نباتات الزنبق.

  • شروق الشمس في حديقة JOHN GLOVER

    التقط جون غلوفر هذه الصورة لشروق الشمس في منطقة إيست ساسكس بجنوب شرق إنجلترا.

  • بلاكبيرد ALAN PRICE

    صورة التقطها آلان برايس لأنثى طائر الشحرور أثناء البحث عن أعشاب لبناء عش في مقاطعة ويلز البريطانية.

  • فاكهة وزهور NIGEL MCCALL

    صورة تجمع بين الفاكهة والزهور في مقاطعة ويلز التقطها نايجل ماكول.

  • يرقة ANNE MAENURM

    التقط هذه الصورة مينغيوي يوان ليرقة تتسلق نبتة في ووهان بالصين.

  • نرجس ANNE MAENURM

    منحدرات تلال غوليكا في سلوفينيا تكسوها أزهار النرجس البري في أواخر مايو/ أيار، بعدسة آنا ماينام.

  • زهرة السيلين BBC

    عنكبوت يغزل بيته لحماية صغاره أعلى زهرة السيلين في إحدى الحدائق الهولندية. التقط الصورة هانز فان هورسين.

  • فضاء في الطبيعة ANDREA POZZI

    التقطت أندريا بورزي هذه الصورة التي فازت بالمركز الأول في فئة "الفضاء النابض بالحياة" في المسابقة، وهي لمنظر طبيعي في متنزه تومبستون تيريتوريال بإقليم يوكون في كندا.

  • زهرة شقار الفصح ALISON STAITE

    صورة لشعاع الشمس الساقط على زهرة شقار الفصح في حدائق كيو بالعاصمة البريطانية لندن. التقطت الصورة أليسون ستايت.

  • زهرة الوستارية VOLKER MICHAEL

    صورة لنبات الوستارية بأزهارها مكتملة التفتح في ألمانيا بعدسة فولكر مايكل.

  • زهور جافة FRANTISEK RERUCHA

    حظي فرانتيسيك ريروتشا بإشادة عن صورته المركبة لأزهار جافة.

  • أشجار الصنوبر WILLIAM DORE

    التقط ويليام دور هذه الصورة لرقعة من أشجار الصنوبر يغلفها الضباب والأمطار في تروساتسز في ستيرلينغ في أسكتلندا.

  • خوخ MASUMI SHIOHARA

    لاقت هذه اللقطة إشادة الكثيرين لثمار البرقوق، وهي بعدسة ماسومي شيوهارا.

  • دوار الشمس CLAY BOLT

    صورة لزهرة دوار الشمس أثناء امتصاص نحل أمريكا الشمالية لرحيقها. الصورة، بعدسة كلاي بولت، كانت ضمن سلسلة أعمال تسلط الضوء على أخطار التلوث والأمراض التي يواجهها النحل.

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