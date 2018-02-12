الادعاء في ولاية نيويورك يقاضي هارفي واينستين

مصدر الصورة PA Image caption وجهت لواينستين عشرات من مزاعم التحرش الجنسي مؤخرا

رفع الادعاء في ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد شركة واينستين، وقال إن استديوهات واينستين أخفقت في حماية الموظفات من هارفي واينستين.

ووجهت لواينستين عشرات من مزاعم التحرش الجنسي مؤخرا، من بينها اتهامات بالاغتصاب، ولكنه ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه.

وتأتي الدعوى القضائية بعد تحقيق دام أربعة شهور أجراه مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك.

وتثير الدعوى الشكوك عن إمكانية إتمام خطة لبيع الشركة لمجموعة من المسثمرين.

نقابة المنتجين الأمريكيين تفرض حظرا مدى الحياة على هارفي واينستين

ممثلة أمريكية تتهم المنتج هارفي واينستين بـ"اغتصابها مرتين"

زوجة المنتج هارفي واينستين تهجره وتقول إن أفعاله "لا تُغتفر"

وقال المدعي العام لنيويورك إريك شنايدمان يوم الأحد إنه رفع دعوى قضائية ضد شركة واينستين، وضد هارفي واينستين وشقيقه روبرت.

وقال شنايدمان في بيان إنه "لن يتمكن المتحرشون أو من يمكنونهم من الحرش من تحقيق الثراء بصورة غير عادلة" عن طريق بيع الاستوديو وإن البيع "يجب أن يضمن حصول الضحايا على تعويضات".

وأضاف البيان "من حق الجميع في نيويورك العمل في بيئة خالية من التحرش الجنسي والخوف".

وكانت شركة واينستين قد أجرت نقاشات مع مستثمرين بشأن البيع المحتمل. ووردت تقارير عن أن سيدة الأعمال ماريا كونتريراس-سويت كانت على رأس المستثمرين المشاركين في النقاشات لشراء الشركة مقابل 500 مليون دولار.