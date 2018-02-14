الملحن المصري راجح داوود يتحدث إلى برنامج بي بي سي إكسترا
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الملحن المصري راجح داوود يتحدث إلى برنامج بي بي سي إكسترا

  • 14 فبراير/ شباط 2018

الملحن المصري راجح داوود يتحدث إلى برنامج بي بي سي إكسترا عن خصوصية موسيقى الأناشيد الوطنية إثر تكريم موريتانيا له بعد تلحينه نشيدها الوطني الجديد.