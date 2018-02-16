جنيفر انيستون تنفصل عن زوجها جاستن ثيرو

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أعلنت الممثلة الأمريكية جينيفر انيستون انفصالها عن الممثل والمخرج جاستن ثيرو بعد زواج استمر عامين.

وقالت انيستون وثيرو إن القرار كان "مشتركا وجاء بمودة" بنهاية العام الماضي.

ولم يكشف الطرفان عن أسباب الطلاق ولكنها أكدا استمرار "صداقتهما".

وكان ثيرو،46 عاما، وانيستون، 49 عاما، قد تزوجا في عام 2015 في لوس انجليس في حفل خاص.

وتواعد الطرفان لأربع سنوات قبل أن يقررا الزواج.

وفي بيان مشترك، قال الزوجان "نحن صديقان حميمان قررنا الانفصال كزوجين لكننا نتطلع للاحتفاظ بصداقتنا العزيزة".

وأضاف البيان "بطبيعة الحال كنا نتمنى إتمام الأمر سرا لكن في ظل أجواء النميمة التي لن تترك أي فرص للتكهن والتأليف قررنا إطلاع الجميع على الحقيقة بأنفسنا".

ويعد هذا الزواج الثاني لأنيستون التي نالت شهرتها من المسلسل الكوميدي الشهير "فريندز" فقد كانت متزوجة من النجم الشهير براد بيت لخمس سنوات ولكنهما انفصلا عام 2005.

ثم ارتبط براد بيت بالنجمة انجلينا جولي قبل أن ينفصلا في عام 2016.

ويشتهر جاستن ثيرو بدوره في مسلسل "The Leftovers" كما أنه اشترك في كتابة سيناريو فيلم "Zoolander 2" للنجم بن ستيلر.