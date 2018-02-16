"عيد الحب" بعدسات القراء

  • 16 فبراير/ شباط 2018

نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذ الأسبوع، والتي تتناول موضوع "عيد الحب".

  • قلب من نار DANIEL DUTULESCU

    التقط دانيال دوتولسيكو هذه الصورة لوهج من النار يتخذ شكل قلب، تُظهره الصورة وكأنه على ملعقة طعام، متسائلا "هل يمكننا أن نأكل الحب؟ هذه تجربة لطيفة عشتها، ونجحت بالفعل."

  • قلب خشبي HEATHER GARTSIDE

    التقط هذه الصورة هيثر غراتسايد، الذي قال إنها لثقب على شكل قلب في أحد أكشاك الحراسة، في قصر فريدينسبرغ في الدنمارك.

  • عاشقان RICARDO TORRES

    وهذان العاشقان التقط لهما ريكاردو توريس هذه الصورة، وهما يستمتعان برؤية البحر الأيرلندي من أعلى قمة غرايت أورم في شمال ويلز. ويقول إن الصورة ذكرته بأبيات للشاعر أنطوني دي سان إكسويبري الذي قال إن "الحب لا يعني أن نظل ننظر إلى بعضنا البعض، لكن أن ينظر كلانا في نفس الاتجاه."

  • ببغاوان JEAN SABIRON

    وقالت جين سابيرون عن الصورة التي التقطها في حديقة بيوتيرز في فرنسا: "زوج من الببغاوات في حالة حب بلا خجل."

  • زواج منغالوري ANN ROLLO

    الزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، في صورة أرسلتها آن رولو لها مع زوجها أثناء زفافهما منذ أربع سنوات. وعلقت على الصورة قائلة: "الصورة للزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، والتُقطت منذ أربع سنوات في مومباي، عندما تزوجت من توأم روحي. وأعتقد أن الصورة تجسد معنى عيد الحب. فأنا وزوجي تربينا في مكانين مختلفين من هذا العالم، وننحدر من ثقافات متباينة، وخلفيات اقتصادية واجتماعية غير متطابقة أيضا، وعشنا حياة بظروف مختلفة تماما. لكننا عندما التقينا، كان هناك توافق مثالي بيننا وكأننا قطعة كانت ناقصة من أحد ألعاب الأحاجي."

  • زهرة حمراء AMANDA JANE ETCHELLS

    التقطت أماندا جين إتشيلز هذه الصورة لزهرة حمراء خلفيتها السماء الزرقاء.

  • كعكة SUJATA OHOL

    وتظهر هنا كعكة شيكولاتة مزينة بالقلوب البيضاء، وكُتب عليها كلمة "حب"، وهي الصورة التي التقطتها سوجاتا أوهلو لعشاء قبل زفاف صديقين من أصدقائها، معلقة: "كل شيء من أجل الحب".

  • بالونات وردية اللون JOANNA MECNER

    بالونات وردية تنطلق إلى السماء على شكل قلوب بعدسة جوانا ميكنر.

  • زهور على شكل قلوب CHRIS ADDISON

    التقط كريس أدينسون هذه الصورة لأزهار تتخذ شكل قلوب أثناء نزهة قام بها.

  • قلب CLAIRE GOODBODY

    رسالة عيد الحب مكتوبة بالثلج على غطاء محرك سيارة حمراء، بعدسة كلير غودباي.

  • طائرات ورقية على شكل قلب IAN MILLWATERS

    الصورة الأخيرة التقطتها عدسة إيان ميلووترز، لطائرات ورقية مصممة على شكل قلوب تحلق في الهواء. أما موضوعنا للأسبوع المقبل فهو "مترو الأنفاق"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 20 فبراير/شباط الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

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