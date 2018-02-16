"عيد الحب" بعدسات القراء
نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذ الأسبوع، والتي تتناول موضوع "عيد الحب".
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DANIEL DUTULESCU
التقط دانيال دوتولسيكو هذه الصورة لوهج من النار يتخذ شكل قلب، تُظهره الصورة وكأنه على ملعقة طعام، متسائلا "هل يمكننا أن نأكل الحب؟ هذه تجربة لطيفة عشتها، ونجحت بالفعل."
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HEATHER GARTSIDE
التقط هذه الصورة هيثر غراتسايد، الذي قال إنها لثقب على شكل قلب في أحد أكشاك الحراسة، في قصر فريدينسبرغ في الدنمارك.
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RICARDO TORRES
وهذان العاشقان التقط لهما ريكاردو توريس هذه الصورة، وهما يستمتعان برؤية البحر الأيرلندي من أعلى قمة غرايت أورم في شمال ويلز. ويقول إن الصورة ذكرته بأبيات للشاعر أنطوني دي سان إكسويبري الذي قال إن "الحب لا يعني أن نظل ننظر إلى بعضنا البعض، لكن أن ينظر كلانا في نفس الاتجاه."
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JEAN SABIRON
وقالت جين سابيرون عن الصورة التي التقطها في حديقة بيوتيرز في فرنسا: "زوج من الببغاوات في حالة حب بلا خجل."
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ANN ROLLO
الزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، في صورة أرسلتها آن رولو لها مع زوجها أثناء زفافهما منذ أربع سنوات. وعلقت على الصورة قائلة: "الصورة للزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، والتُقطت منذ أربع سنوات في مومباي، عندما تزوجت من توأم روحي. وأعتقد أن الصورة تجسد معنى عيد الحب. فأنا وزوجي تربينا في مكانين مختلفين من هذا العالم، وننحدر من ثقافات متباينة، وخلفيات اقتصادية واجتماعية غير متطابقة أيضا، وعشنا حياة بظروف مختلفة تماما. لكننا عندما التقينا، كان هناك توافق مثالي بيننا وكأننا قطعة كانت ناقصة من أحد ألعاب الأحاجي."
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AMANDA JANE ETCHELLS
التقطت أماندا جين إتشيلز هذه الصورة لزهرة حمراء خلفيتها السماء الزرقاء.
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SUJATA OHOL
وتظهر هنا كعكة شيكولاتة مزينة بالقلوب البيضاء، وكُتب عليها كلمة "حب"، وهي الصورة التي التقطتها سوجاتا أوهلو لعشاء قبل زفاف صديقين من أصدقائها، معلقة: "كل شيء من أجل الحب".
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JOANNA MECNER
بالونات وردية تنطلق إلى السماء على شكل قلوب بعدسة جوانا ميكنر.
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CHRIS ADDISON
التقط كريس أدينسون هذه الصورة لأزهار تتخذ شكل قلوب أثناء نزهة قام بها.
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CLAIRE GOODBODY
رسالة عيد الحب مكتوبة بالثلج على غطاء محرك سيارة حمراء، بعدسة كلير غودباي.
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IAN MILLWATERS
الصورة الأخيرة التقطتها عدسة إيان ميلووترز، لطائرات ورقية مصممة على شكل قلوب تحلق في الهواء. أما موضوعنا للأسبوع المقبل فهو "مترو الأنفاق"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 20 فبراير/شباط الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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