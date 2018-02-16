"عيد الحب" بعدسات القراء

الزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، في صورة أرسلتها آن رولو لها مع زوجها أثناء زفافهما منذ أربع سنوات. وعلقت على الصورة قائلة: "الصورة للزواج على الطريقة المنغالورية في الهند، والتُقطت منذ أربع سنوات في مومباي، عندما تزوجت من توأم روحي. وأعتقد أن الصورة تجسد معنى عيد الحب. فأنا وزوجي تربينا في مكانين مختلفين من هذا العالم، وننحدر من ثقافات متباينة، وخلفيات اقتصادية واجتماعية غير متطابقة أيضا، وعشنا حياة بظروف مختلفة تماما. لكننا عندما التقينا، كان هناك توافق مثالي بيننا وكأننا قطعة كانت ناقصة من أحد ألعاب الأحاجي."