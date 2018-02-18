"ثلاث لافتات إعلانية" يتوج بخمس جوائز بافتا

Image caption فاز فيلم "ثلاث لافتات إعلانية خارج إيبنغ، ميسوري" بجائزة أفضل فيلم وأربع جوائز أخرى

توج فيلم "ثلاث لافتات إعلانية خارج إيبنغ، ميسوري" بخمس جوائز حتى الآن في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا)، الذي تتواصل فعالياته حاليا في قاعة رويال البرت هول وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقد حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل فيلم بريطاني، وأفضل سيناريو أصلي التي ذهبت إلى مخرجه وكاتبه المخرج مارتن ماكدوناه، فضلا عن جائزة أفضل ممثلة لبطلته الممثلة فرانسيس مكدورماند وجائزة أفضل ممثل مساعد التي ذهبت الى الممثل سام راكويل عن دوره في الفيلم.

ويتناول الفيلم قصة أم تقوم بشراء ثلاث لوحات اعلانية للفت انتباه الناس الى مأساتها بعد أن تفشل الشرطة المحلية في التوصل إلى قاتل ومغتصب ابنتها.

ولم يحصد فيلم "شكل الماء" للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو الذي كان مرشحا لـ 12 جائزة سوى ثلاث جوائز هي : أفضل إخراج وأفضل موسيقى تصويرية التي كانت من نصيب الموسيقار الفرنسي ألكساندر ديبلا، فضلا عن جائزة تصميم الانتاج.

مصدر الصورة Universal Image caption توج الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور تشرشل

وتوج الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور رئيس الوزراء البريطاني ونيستون تشرشل في فيلم "الساعة الحالكة" (ذا داركست أور)،وقد حصد الفيلم أيضا جائزة أفضل أفضل مكياج.

كما نال فيلم الخيال العلمي "بليد رانر 2049" جائزتي أفضل تصوير للمصور روجر ديكينز وجائزة أفضل مؤثرات خاصة،

ومنحت جائزة زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، وهي جائزة خاصة تمنح لفنان بارز عن مجمل مسيرته المهنية، للمخرج الشهير ريدلي سكوت، وهو مخرج الجزء السابق من فيلم "بليد رانر" في عام 1982 .

لقطات من الحفل

مصدر الصورة PA Image caption دوق ودوقة كامبريج عند وصولهما الى الحفل قاعة رويال البرت هول

مصدر الصورة PA Image caption الممثلة اليسون جاني التي توجت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم " أنا تونيا" على السجادة الحمراء قبل بدء الحفل

مصدر الصورة PA Image caption قدمت الممثلة سلمى حائك جائزة أفضل ممثل التي توج بها الممثل غاري أولدمان عن أدائه شخصية تشرشل في فيلم "الساعة الحالكة"

مصدر الصورة PA Image caption الممثلة جنيفر لورانس على السجادة الحمراء على الرغم من أنها ليست مرشحة لأي من الجوائز.