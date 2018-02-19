بي بي سي تبدأ البث بلغتين جديدتين رقميا في نيجيريا

Image caption بي بي سي تقدم بثا بلغة الهوسا منذ أكثر من 60 عاما

بدأت بي بي سي البث بلغتين جديدتين في نيجيريا، في خدمتين تقدمان برامجهما رقميا بالكامل، وتبثان من مكتب الهيئة في لاغوس.

وتهدف برامج بي بي سي بلغة الإيبو إلى خدمة المستمعين في شرق نيجيريا، وكذلك الناطقين بهذه اللغة في المهجر.

أما بي بي سي بلغة اليوروبا فتستهدف جنوب غرب نيجيريا، وبنين وتوغو، والمستمعين الناطقين بتلك اللغة في المهجر.

وهاتان هما الخدمتان الخامسة والسادسة اللتان تدشنهما بي بي سي لإفريقيا ضمن برنامج توسع الخدمة العالمية بها.

وتتضمن الخدمتان حلقتين يوميا من برنامج للشباب، يركز على تفاعل المستمعين، ويهتم بالموضوعات المثارة في الأخبار، والرياضة، والفنون، والأعمال، والصحة، والتعليم، والمرأة.

بث بلغات محلية

وكانت بي بي سي قد بدأت في شهر أغسطس/آب الماضي البث إلى إفريقيا ببعض اللغات المحلية التي تمتزج بالإنجليزية في لغات تعرف بالهجين.

Image caption فريق لغة الإيبو في بي بي سي

ومازالت بي بي سي توجه بثها إلى نيجيريا منذ أكثر من 60 عاما بلغة الهوسا.

وقال مدير تحرير خدمة اليوروبا، تيميدايو أولوفينساوو، إن الناطقين باليوروبا يتطلعون إلى الخدمة الجديدة بشغف شديد.

وأضاف أن "أبناء اللغة - الذين يعرفون بمستوى تعليمهم، وانخراطهم في السياسة والفنون - كانوا تواقين إلى مثل هذه الخدمة، وهذا هو الوقت المناسب لبدئها".

وتعد الخدمات الجديدة التي بدأتها بي بي سي قبل ستة أشهر أكبر توسع للخدمة العالمية منذ الأربعينيات. وهي تتيح للمستمعين في المنطقة الاستماع إلى الأخبار بلغاتهم المحلية على الإنترنت، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تدشن بي بي سي - خلال برنامج توسعها - في الأشهر المقبلة برامج لإفريقيا عبر التلفزيون، والخدمة الرقمية. وستبث أيضا برنامجا تلفزيونيا جديدا باللغة الأوكرانية، وخدمة جديدة باللغة الصربية.