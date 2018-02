كيف انتشرت شائعة وفاة سيلفستر ستالون؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption ستالون كتب على تويتر إنه بصحة جيدة ومازال قادرا على تسديد اللكمات

نفى الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون صحة شائعات حول وفاته انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النجم الشهير وشقيقه فرانك أنه مازال على قيد الحياة، وقادر على "تسديد اللكمات".

كيف بدأت الشائعات؟

عادة ما تبدأ الأكاذيب المتعلقة بأخبار وفاة الممثلين والمشاهير بموقع أو شخص يرغب في نشر الشائعة، والتي ما تلبث أن تنتشر على نطاق واسع نظرا لأن المستخدمين ينخدعون بها ويصدقونها.

مصدر الصورة TWITTER

وفي حالة ستالون اعتمد مروجو الشائعة على صور زائفة بدا فيها الممثل العالمي مرهقا جدا، وقالوا إنها له في "أيامه الأخيرة".

ويظهر الممثل في الصور المتداولة، وهو مجهد ومرهق، ولكن تبيّن أنها من كواليس أحدث أفلامه السينمائية، الجزء الثاني من "Creed"، الذي ستستقبله دور العرض في العام الجاري.

وانتشرت الشائعة على الإنترنت انتشار النار في الهشيم في أثناء الليل بينما كان ستالون ومساعدوه نائمون.

وبحلول الصباح تخطت الشائعات خبر الوفاة، وبدأ الحديث عن تشييع جنازته ورثائه بين عدد هائل من معجبيه ومتابعيه.

وأصبح اسم ستالون نشطا على محركات البحث على الإنترنت، وعاد فيديو من جنازة نجله في 2012 ليصبح ضمن أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على موقع بي بي سي نيوز.

ماذا قال ستالون عن هذه الشائعة؟

رفض النجم الشهير السكوت على ما حدث، وانبرى ستالون وشقيقه في دحض تلك الشائعات على التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة TWITTER

وكتب ستالون بنفسه لمتابعيه على موقع انستغرام :"من فضلكم تجاهلوا هذا الغباء".

وأضاف لمحبيه :"مازلت حيا وبخير وسعيد وبصحة جيدة".

وقال النجم الذي ظهر مؤخرا في مسلسل "هذا نحن" This Is Us على شبكة إن بي سي، إنه مازال قادرا "تسديد اللكمات"، في إشارة إلى دوره الشهير كملاكم في سلسلة أفلام روكي.

وغرّد فرانك ستالون غاضبا على تويتر :"شائعات وفاة شقيقي خاطئة، ما هي طبيعة هؤلاء المرضى العقليين الذي ينشرون هذه الأخبار؟ هؤلاء خطرون ولا يستحقون مكانا في المجتمع".

مصدر الصورة Getty Images Image caption في عام 2011، انتشرت شائعات حول وفاة المغني والموسيقي جون بون جوفي

نجوم انشترت شائعات بشأن وفاتهم عبر الإنترنت

لم يكن ستالون أول النجوم الذين انتشرت شائعات بشأن وفاتهم في العالم الإفتراضي ولن يكون أخرهم، فهذه الأكاذيب أمر منتشر.

وتعرض النجم الشهير نفسه لمثل هذه الشائعات من قبل، وانتشر خبر وفاته على نطاق واسع في 2016، إلا أنه تبين أنه كذبة أخرى.

ووقع الكثير من النجوم والمشاهير وحتى السياسيين ضحية مثل هذه الشائعات.

في عام 2011، انتشرت شائعات حول وفاة المغني والموسيقي جون بون جوفي.

وفي محاولة منه لدحض هذه الشائعة نشر صورته وهو يحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها "أنا في السماء وهي تشبه نيوجيرسي كثيرا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption راجت من قبل شائعات بشأن وفاة جاكي شان

ولم يكن الممثل الصيني الشهير جاكي شان، 63 عاما، بعيدا عن هذه الشائعات هو الأخر، بل وصل الأمر تدشين أكثر من 50 صفحة على موقع فيسبوك لتأبينه وتقديم التعزية في وفاته، رغم أنه مازال حيا.

وكانت أقوى الشائعات في 2011، حين انتشرت أنباء عن وفاته بسبب أزمة قلبية، وانبرى هو وجميع العاملين معه في نفيها والتأكيد على أنه مازال حيا.