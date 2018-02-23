"الكهوف" بعدسات القراء

  • 23 فبراير/ شباط 2018

نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذه الأسبوع، والتي تتناول موضوع "الكهوف".

  • نفق في كنيسة MARK BAYNHAM

    صورة من داخل "كاتدرائية الملح" في بلدة زيباكيرا، بالقرب من بوغوتا في كولومبيا، وهي الكنيسة التي بُنيت في الأنفاق والكهوف التي كانت تُستخدم لاستخراج الملح، على عمق 200 متر، بعد أن هُجرت تلك المناجم. وأبدى مارك باينهام إعجابه بتفاوت الألوان بين تمثال الملاك والصليب.

  • انعكاس في مياه راكدة JOYDEEP GROVER

    التقط هذه الصورة جويديب غروفر، وهي تُظهر انعكاس الأشكار في مياه راكدة، داخل كهوف شيدار جورج، بالقرب من سومرسيت. وترجع الصورة إلى العام الماضي.

  • جمجمة SHUMYLA KHATRI

    صورة من القبو الإمبراطوري في إحدى كنائس العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحتوي على حوالي مئة مقبرة لأفراد أسرة هابسبيرغ الملكية. التقطت الصورة شوميلا خاطري.

  • محطة مترو أنفاق RAHUL TUKOL

    صورة لمحطة مترو أنفاق على نمط الفن التجريبي في مدينة ميونخ الألمانية، بعدسة راهول توكول.

  • قطار مترو أنفاق ALYMARY KUIACK

    التقطت هذه الصورة أليماري كوياك، لقطار مترو أنفاق في بيوغيانغ، عاصمة كوريا الشمالية، حيث تقع تلك المحطات على عمق كبير، كونها مصممة كمأوى للاحتماء من القنابل أيضا.

  • كهف JONAH GEH

    صورة بعدسة جوناه غيه، داخل "كهف الغزال"، وهو أحد أكبر الممرات الجبلية الطبيعية في العالم. ويوجد الكهف في حديقة مولو الوطنية، في ساراوك، في ماليزيا، والذي وصفته صاحبة الصورة بأنه "شهادة على جمال وغموض الطبيعة".

  • نفق RYAN DAVIES

    قال رايان دايفيز، ملتقط هذه الصورة: "صديقتي نوسارا تستمتع بيومها في حديقة "فورت كاننغ" في سنغافورة، لكنها متعة من وجهة نظر مختلفة." وتظهر نوسارا في الصورة وهي تجلس على مدرج يمتد لأسفل داخل ما يشبه النفق.

  • امرأ تحمل طفلة أمام بركان TIM FOSTER

    التقط هذه الصورة تيم فوستر، لابنته الصغيرة، احتفالا بعيد ميلادها الأول وهي مع والدتها، بالقرب من بركان ياسور النشط، حيث تتناثر الحمم البركانية من داخل البركان الواقع في جزيرة تنا، في جمهورية فانواتو.

  • بائعة مثلجات TOM JORDAN

    التقط توم جوردان هذه الصورة لبائعة زبادي مثلج، في محطة قطار مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بعد أن أعجبته الإضاءة التي رأى أنها "مثالية" لالتقاط الصورة.

  • نفق ANDY SIDDENS

    الصورة الأخيرة بعدسة آندي سايدنز، لكهوف في إقليم الإرديش الفرنسي. أما موضوعنا للأسبوع المقبل فهو "الموضة"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 27 فبراير/شباط الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.

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