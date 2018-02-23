"الكهوف" بعدسات القراء

صورة من داخل "كاتدرائية الملح" في بلدة زيباكيرا، بالقرب من بوغوتا في كولومبيا، وهي الكنيسة التي بُنيت في الأنفاق والكهوف التي كانت تُستخدم لاستخراج الملح، على عمق 200 متر، بعد أن هُجرت تلك المناجم. وأبدى مارك باينهام إعجابه بتفاوت الألوان بين تمثال الملاك والصليب.