"الكهوف" بعدسات القراء
نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذه الأسبوع، والتي تتناول موضوع "الكهوف".
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MARK BAYNHAM
صورة من داخل "كاتدرائية الملح" في بلدة زيباكيرا، بالقرب من بوغوتا في كولومبيا، وهي الكنيسة التي بُنيت في الأنفاق والكهوف التي كانت تُستخدم لاستخراج الملح، على عمق 200 متر، بعد أن هُجرت تلك المناجم. وأبدى مارك باينهام إعجابه بتفاوت الألوان بين تمثال الملاك والصليب.
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JOYDEEP GROVER
التقط هذه الصورة جويديب غروفر، وهي تُظهر انعكاس الأشكار في مياه راكدة، داخل كهوف شيدار جورج، بالقرب من سومرسيت. وترجع الصورة إلى العام الماضي.
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SHUMYLA KHATRI
صورة من القبو الإمبراطوري في إحدى كنائس العاصمة النمساوية فيينا، والذي يحتوي على حوالي مئة مقبرة لأفراد أسرة هابسبيرغ الملكية. التقطت الصورة شوميلا خاطري.
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RAHUL TUKOL
صورة لمحطة مترو أنفاق على نمط الفن التجريبي في مدينة ميونخ الألمانية، بعدسة راهول توكول.
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ALYMARY KUIACK
التقطت هذه الصورة أليماري كوياك، لقطار مترو أنفاق في بيوغيانغ، عاصمة كوريا الشمالية، حيث تقع تلك المحطات على عمق كبير، كونها مصممة كمأوى للاحتماء من القنابل أيضا.
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JONAH GEH
صورة بعدسة جوناه غيه، داخل "كهف الغزال"، وهو أحد أكبر الممرات الجبلية الطبيعية في العالم. ويوجد الكهف في حديقة مولو الوطنية، في ساراوك، في ماليزيا، والذي وصفته صاحبة الصورة بأنه "شهادة على جمال وغموض الطبيعة".
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RYAN DAVIES
قال رايان دايفيز، ملتقط هذه الصورة: "صديقتي نوسارا تستمتع بيومها في حديقة "فورت كاننغ" في سنغافورة، لكنها متعة من وجهة نظر مختلفة." وتظهر نوسارا في الصورة وهي تجلس على مدرج يمتد لأسفل داخل ما يشبه النفق.
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TIM FOSTER
التقط هذه الصورة تيم فوستر، لابنته الصغيرة، احتفالا بعيد ميلادها الأول وهي مع والدتها، بالقرب من بركان ياسور النشط، حيث تتناثر الحمم البركانية من داخل البركان الواقع في جزيرة تنا، في جمهورية فانواتو.
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TOM JORDAN
التقط توم جوردان هذه الصورة لبائعة زبادي مثلج، في محطة قطار مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بعد أن أعجبته الإضاءة التي رأى أنها "مثالية" لالتقاط الصورة.
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ANDY SIDDENS
الصورة الأخيرة بعدسة آندي سايدنز، لكهوف في إقليم الإرديش الفرنسي. أما موضوعنا للأسبوع المقبل فهو "الموضة"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 27 فبراير/شباط الجاري على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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