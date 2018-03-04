مختارات من أزياء نجوم الأوسكار في 30 عاما

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مع الاحتفال بالدورة 90 من جوائز الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة (أوسكار)، نلقي نظرة على تغيير أزياء النجوم التي يرتدونها عند سيرهم على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز في أعوام مختلفة خلال الثلاثين عاما الأخيرة.

وإليكم نماذج من الملابس التي ارتداها بعض النجوم المعروفين في السنوات 1988 و 1998 و 2008.

جوائز الأوسكار الثمانون (2008)

ماريان كوتيار

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قبل عشر سنوات قطفت الممثلة ماريان كوتيار جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن تجسيدها دور إيقونة الغناء الفرنسي أديث بياف في فيلم " لا في إن روز" (الحياة الوردية).

حملت كوتيار تمثال الجائزة الذهبي مرتدية فستانا على شكل عروس البحر باللونين الفضي والأبيض من تصميم جان بول غولتييه.

جورج كلوني

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يظهر في الصورة الممثل جورج كلوني وهو يرتقي درجات سلم للسير على السجادة الحمراء برفقة سارة لارسون، صديقته في ذلك الوقت. ارتدى كلوني بدلة سوداء تقليدية توكسيدو مع تسريحة شعر مشط فيها شعره إلى الجانب.

رُشح كلوني في هذا العام لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره فيلم مايكل كلايتون.

سورشي رونان

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كانت سورشي رونان بعمر 13 عاما عندما عندما حققت أول ظهور لها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في عام 2008، أثر ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم "اتونمنت" أو (تكفير عن ذنب) المأخوذ عن رواية إيان ماك إيوان بالعنوان نفسه.

تقدمت رونان في أول ترشيح لها لجوائز الأوسكار مرتدية فستانا أخضر من تصميم البيرتا فيريتي، وهي مرشحة هذا العام لنيل جائزة أفضل ممثلة عن فيلم ليدي بيرد.

كاميرون دياز

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ارتدت كاميرون دياز فستانا بلون رملي (بيج) تصميم كريستيان ديور فضلا عن حلي وحقيبة ماركة روجر فيفر، عندما قدمت لروبرت ألسويت جائزة أوسكار أفضل تصوير عن فيلم "ستسيل دماء" أو "ذير ول بي بلود)

دانيال دي لويس

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ظهر الممثل دانيال دي لويس مبتسما ومرتديا بدلة توكسيدو وشح صدرها بشريط بني اللون متناسب مع لون الحذاء الذي يرتديه.

توج دي لويس يومها بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "ستسيل دماء".

جيسيكا ألبا

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تظهر الممثلة جيسيكا ألبا مرتدية فستانا عنابي اللون من تصميم دار ماركيزا ومجوهرات ماركة كارتييه على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2008، وكانت مقدمة حفل الدورة الثمانين لجوائز الأكاديمية العلمية والتقنية قبل يوم واحد في بيفرلي هيلز.

كيت بلانشيت

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ارتدت كيت بلانشيت فستانا طويلا من ماركة دريس فان نوتن عندما سارت على السجادة الحمراء وهي حامل في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثمانين.

وقد رشحت بلانشيت لنيل جائزتين في الحفل: أفضل ممثلة عن فيلم "إليزابيث: العصر الذهبي" وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "لست هناك".

شون كومز

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سار شون كومز على السجادة الحمراء مرتديا بدلة توكسيدو أنيقة ووشاح على الخصر وزين أذنيه بقرطين ماركة أسكوير، الأمر الذي رشحه لدخول قائمة أفضل زي رجالي في حفل أوسكار 2008.

تيلدا سوينتون

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قطفت الممثلة تيلدا سوينتون جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة في عام 2008 عن دورها في فيلم مايكل كلانتون، حيث جسدت دور محامية محنكة تمثل شركة تجارية جشعة.

وارتدت سوينتون عند تسلمها الجائزة فستانا أسود من تصميم بيت أزياء لانفان الفرنسي

جَنيفر هدسون

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في عام 2008، سارت الممثلة جَنيفر هدسون على السجادة الحمراء مرتدية فستانا أبيض من تصميمي روبرتو كافالي، وقد توجت في العام التالي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيبم "فتيات الأحلام".

جوائز الأكاديمية السبعون 1998

كيت وينسلت

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عودا إلى الوراء عشر سنوات أخرى وإلى عام 1998، لنجد أنفسنا أمام كيت وينسلت في عام فيلم تيتانيك.

وقد خطت بطلة فيلم تيتانيك على السجادة الحمراء مرتدية فستانا أخضر مطرزا بالزمرد من تصميم ألكسندر ماكوين، وكانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن أدائها لشخصية روز في فيلم تيتانيك، وهي واحدة من 13 جائزة أوسكار رشحت لنيلها.

روبن ويليامز

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قطف الممثل روبن ويليامز جائزة أفضل ممثل مساعد في عام 1998 لإدائه المميز كمعالج أمين، ألهم مات ديمون شخصية ويل في فيلم "غود ويل هانتنغ".

في هذه اللحظة ظهر ويليامز مرتديا بدلة سوداء ذات سترة طويلة بلا ياقة أقرب إلى الزي الهندي التقليدي المسمى "باندهجالا".

تايرا بانكس

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ظهرت سيدة الأعمال والموديل تايرا بانكس في حفل عام 1998 مرتدية فستانا من تصميم الأمريكي هالستون.

شير

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ارتدت الممثلة والمغنية الحائزة على الأوسكار شير على السجادة الحمراء في حفل الجوائز عام 1998 فستانا لامعا من تصميم بوب ماكي، المصمم الذي ظلت على شراكة إبداعية معه لعقود.

هيلينا بونهام كارتر

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ارتدت الممثلة هيلينا بونهام كارتر فستانا ورديا شاحبا في حفل أوسكار عام 1998 عندما كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "جناحا الحمامة"

هالي بيري

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ارتدت الممثلة هالي بيري فستانا أصفر على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار 1998.

وبعد أربع سنوات، أصبحت أول ممثلة سوداء تتوج بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن أداءها في فيلم "مونسترز بول"

جاك نيكلسون

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ارتدى الممثل جاك نيكلسون بدلة توكسيدو مع رمز اليوم العالمي لمرض الأيدز على ياقة سترته.

فاز نيكلسون في عام 1998 بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "أز غود أز ات غيتس".

جوائز الاكاديمية الستون 1988

شير

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فازت شير بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "مونستراك" أو الحالمة، وتسلمت الجائزة وهي ترتدي فستانا أسود من تصميم بوب ماكي، وهو فستان ظل يُذكر كثيرا في تاريخ عالم الموضة.

جَنيفر غري وباتريك سويزي

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بدا كل من جَنيفر غري وباتريك سويزي في بالغ الاتساق في لباسهما، ببدلته السوداء وفستانها الأسود وهما يسيران معا على السجادة الحمراء قبل تسليمهما جائزة أفضل موسيقى تصويرية لمؤلفي موسيقى فيلم الأمبراطور الأخير.

وسيجري حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام يوم الاحد الرابع من مارس/آذار 2018.