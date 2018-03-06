مصدر الصورة AFP Image caption تلقت الممثلة ترحيبا حارا عند تسلمها الجائزة

اعتقلت شرطة مدينة لوس انجليس الأمريكية رجلا تشتبه في أنه سرق جائزة الأوسكار التي فازت بها الممثلة فرانسيس مكدورماند، وذلك عقب حفل توزيع الجوائز مساء الأحد.

وأكدت الشرطة اعتقال، تيري براينت، بتهمة السرقة، بعدما اختفت تمثال الجائزة.

وقد أودع الرجل، البالغ من العمر 47 عاما، الحبس قبل تحديد كفالة بمبلغ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وقد أعيد التمثال إلى الممثلة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة.

وقال متحدث باسم الممثلة لصحيفة "يو إس ايه توداي" إن "فران والأوسكار قد اجتمع شملهما في سعادة، وهما يستمتعان بوجبة برغر سويا".

وأوضحت الشرطة أن براينت كان يحمل تذكرة لحضور حفل عشاء بعد توزيع جوائز الأوسكار.

وكان المنظمون قد نقشوا اسم مكدورماند على الجائزة قبل أن تختفي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مكدورماند أثناء نقش اسمها على جائزة الأوسكار الخاصة بها

وتلقت مكدورماند ترحيبا حارا بخطاب تسلمها الجائزة عندما طلبت من جميع المرشحات الوقوف.

وتوجت مكدورماند بجائزة أحسن ممثلة عن دور أم تسعى للثأر بعدما خذلتها السلطات بعد تعرضت ابنتها للاغتصاب والقتل.

وتعد هذه جائزة الأوسكار الثانية التي تحصل عليها في مشوارها الفني.