اعتقال رجل بتهمة سرقة جائزة أوسكار أفضل ممثلة لفرانسيس مكدورماند
اعتقلت شرطة مدينة لوس انجليس الأمريكية رجلا تشتبه في أنه سرق جائزة الأوسكار التي فازت بها الممثلة فرانسيس مكدورماند، وذلك عقب حفل توزيع الجوائز مساء الأحد.
وأكدت الشرطة اعتقال، تيري براينت، بتهمة السرقة، بعدما اختفت تمثال الجائزة.
وقد أودع الرجل، البالغ من العمر 47 عاما، الحبس قبل تحديد كفالة بمبلغ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.
وقد أعيد التمثال إلى الممثلة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة.
- أوسكار 2018: غاري أولدمان أفضل ممثل و مكدورماند أفضل ممثلة
- من هو أوسكار الذي تحمل الجائزة الشهيرة اسمه؟
وقال متحدث باسم الممثلة لصحيفة "يو إس ايه توداي" إن "فران والأوسكار قد اجتمع شملهما في سعادة، وهما يستمتعان بوجبة برغر سويا".
وأوضحت الشرطة أن براينت كان يحمل تذكرة لحضور حفل عشاء بعد توزيع جوائز الأوسكار.
وكان المنظمون قد نقشوا اسم مكدورماند على الجائزة قبل أن تختفي.
وتلقت مكدورماند ترحيبا حارا بخطاب تسلمها الجائزة عندما طلبت من جميع المرشحات الوقوف.
وتوجت مكدورماند بجائزة أحسن ممثلة عن دور أم تسعى للثأر بعدما خذلتها السلطات بعد تعرضت ابنتها للاغتصاب والقتل.
وتعد هذه جائزة الأوسكار الثانية التي تحصل عليها في مشوارها الفني.