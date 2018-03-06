العثور على "أقدم رسالة في زجاجة" على شواطئ أستراليا

مصدر الصورة kymillman.com Image caption تعود كتابات الزجاجة إلى 12 يونيو/حزيران عام 1886 وكانت ألقيت من فوق ظهر السفينة "باولا" الألمانية

عثرت أسرة في أستراليا على أقدم رسالة داخل زجاجة، وذلك بعد مرور نحو 132 عاما على إلقائها في مياه البحر، بحسب خبراء.

وقال خبراء أستراليون إن امرأة تُدعى تونيا إيلمان عثرت على الزجاجة أثناء سيرها قرب شاطئ ناء في أستراليا الغربية.

وأوضح زوجها، كيم إيلمان، لبي بي سي أنهما عثرا على ورقة داخل الزجاجة، لكنهما "لم يعرفا" ما هي حتى عادا بالزجاجة إلى المنزل وجففاها في الموقد.

وأكد الخبراء أن الرسالة أصلية وألقتها سفينة ألمانية.

وتعود الرسالة إلى 12 يونيو/حزيران عام 1886، حين ألقيت من فوق ظهر السفينة "باولا" الألمانية، كجزء من تجربة في المحيط والطرق الملاحية من جانب المرصد البحري الألماني.

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وكان يبلغ عمر أقدم رسالة داخل زجاجة أدرجت على قائمة "غينيس" للأرقام القياسية 108 أعوام.

"سيجارة"

حضرت أسرة إيلمان إلى شاطئ شمالي جزيرة ويدج في 21 يناير/كانون الثاني الماضي عندما تعطلت السيارة في الرمال، وقررت إيلمان وصديقتها السير على الأقدام.

وقال إيلمان لبي بي سي "شاهدت تونيا الكثير من القمامة على الأرض، واعتقدت في البداية أنها التقطت بعض القمامة".

مصدر الصورة kymillman.com

وأضاف أنها عثرت على الزجاجة، واعتقدت أنها لطيفة لوضعها في مكتبتها.

وقال إيلمان إن زوجته أعطت الزجاجة إلى "صديقة ابننا التي اعتقدت أنها سيجارة ملفوفة".

وأضاف "فككنا اللفافة وشاهدنا كتابة بخط اليد. وشاهدنا حبرا للكتابة". وقال إن الرسالة "تطلب من القارئ في حالة العثور عليها الاتصال بالقنصلية الألمانية".

ولاحظا بعد ذلك كتابة باهتة بخط اليد تؤرخ 12 يونيو/حزيران عام 1886 واسم السفينة "باولا".

وقال إيلمان إنهما عندما شاهدا التاريخ اعتقدا أنه غير واقعي "إلى حد كبير"، لكنهما بحثا عن معلومات بشأن الزجاجة على الإنترنت وأخذوها إلى خبير في متحف أسترالي.

وأكد روس أندرسون، الأمين المساعد بقسم الآثار البحرية في المتحف، صحة الرسالة بعد استشارة زملاء من ألمانيا وهولندا.

مصدر الصورة kymillman.com Image caption أعار كيم وتونيا إيلمان الكشف إلى متحف استراليا الغربية

وأضاف أندرسون "توصلت عملية بحث أرشيفية في ألمانيا، على نحو لا يصدق، إلى السجل اليومي الأصلي لتسجيل حالة الأرصاد الجوية للسفينة باولا، وأشار تدوين من الربان في يوم 12 يونيو 1886 إلى إلقاء زجاجة من على متن السفينة. وهو نفس التاريخ والكتابات المدونة في رسالة الزجاجة".

وقال إن الكتابة بخط اليد في السجل اليومي للسفينة، والرسالة داخل الزجاجة، متوافقان.

وكتب في تقريره أن الزجاجة ألقيت في جنوب شرقي المحيط الهندي، وربما جرفتها المياه إلى سواحل أستراليا خلال 12 شهرا، ودفنت في الرمال.

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وقال أندرسون إن الزجاجة التي عثر عليها في جزيرة ويدج "مكشوفة بدرجة كبيرة بدون وجود سدادة أو غالق، وتمتلئ مساحة الربع بالرمال الرطبة".

وتعتبر الكثبان الرملية في المنطقة متحركة جدا خلال العواصف والأمطار الشديدة، لذا قد تكون الزجاجة تعرضت "لفترات كشف دورية" الأمر الذي قد يكون سببا في جفاف السدادة وانفكاكها، كما "ساعدت عملية اللف المحكم للرسالة ووجود كمية من الرمال في الزجاجة على حفظ الرسالة".

مصدر الصورة WA Museum Image caption الكتابة بخط اليد في السجل اليومي للسفينة، والرسالة داخل الزجاجة، متوافقان

وأعارت أسرة إيلمان الكشف لمتحف استراليا الغربية خلال العامين المقبلين، وسوف تعرض الزجاجة والرسالة للجمهور اعتبارا من الأربعاء.

وقال ديفيد تيمبلمان، وزير الثقافة والفنون في استراليا الغربية، إنه "سعيد" بإعارة الأسرة الكشف، مضيفا أنه "كشف رائع حقا وبفضل التعاون الدولي والتخصصي للعلوم والبحوث، أصبح من الممكن تبادل الكشف مع العالم".