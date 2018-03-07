إيما واتسون تعلن حاجتها إلى "مدقق لغوي" للوشوم

مصدر الصورة Getty Images Image caption إيما واتسون خلال حفل فانيتي فير على هامش حفل توزيع جوائز أوسكار

داعبت الممثلة البريطانية إيما واتسون جمهورها، قائلة إنها تحتاج إلى "مدقق لغوي" للوشوم، وذلك بعد ورود خطأ نحوي في وشم مؤقت على ذراعها.

وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، ظهرت الممثلة، البالغة من العمر 27 عاما، وعلى ذراعها الأيمن وشم باسم حركة "نفد الوقت"، المناهضة للتحرش الجنسي وعدم المساواة في قطاع السينما.

لكن جمهورها سرعان ما لاحظ وجود خطأ نحوي في صياغة اسم الحركة، إذ كان ينقصه فاصلة عليا (').

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وعبر موقع تويتر، كتبت الممثلة تغريدة، قالت فيها "وظيفة شاغرة لمدقق لغوي للوشوم المؤقتة. يُشترط توافر الخبرة في الفواصل العليا (')".

وكشفت واتسون عن وشمها الجديد في الطريق لحضور حفل "فانيتي فير" على هامش حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.

وسارع كثيرون بالتطوع لشغل الوظيفة التي أعلنت عنها واتسون.

بالمقابل، أشار آخرون إلى أن هاشتاغ "نفد الوقت" لا يحتوي على الفاصلة العليا، حيث أن موقع تويتر لا يدعم استخدام علامات الترقيم في الهاشتاغات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أكدت واتسون أن الوشم مكتوب بصفة مؤقتة

وكانت إيما في صدارة الداعمين للحركة، كما تبرعت مؤخرا بمليون جنيه استرليني لحملة أخرى مناهضة للتحرش.

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وليست هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها الموضة والأنشطة الحقوقية.

ففي بداية العام الجاري، ارتدت نجمات في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" ملابس سوداء على البساط الأحمر دعما لحملة "نفد الوقت".

كما حمل النجوم في حفل توزيع جوائز "بريت" الشهر الماضي الورود الحمراء.

واختار النجوم عدم ارتداء ملابس سوداء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بل ارتداء ملابس ذات ألوان مختارة بحرية.