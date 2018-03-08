مشاهد من حياة الآباء ذوي البشرة السمراء

وتدريجيا، من خلال الانغماس في الحياة اليومية لهذه العائلات، عاش لي لحظات أسرية حميمة، و"هي السيناريوهات التي بدأت تقل أو تختفي في بعض الأحيان من الحياة العامة، لكنها على الرغم من ذلك كانت ذا مغزى."