مشاهد من حياة الآباء ذوي البشرة السمراء
تربى زون لي في ألمانيا لأم وأب كوريين، لكنه اكتشف لاحقا أن والده أمريكي من أصل أفريقي، عاش مع أمه علاقة قصير الأمد، فبدأ رحلة استكشاف معنى الأبوة بين الأمريكيين من أصل أفريقي.
-
ZUN LEE
بعد علمه بقصة حياة والده، بدأ لي رحلة استكشاف معنى الأبوة بين الأمريكيين من أصل أفريقي.
-
ZUN LEE
ويقول لي إن وسائل الإعلام الأمريكية غالبا ما ترسم صورة الأب الأسود بإحدى الطريقتين؛ الأولى هي الأب الغائب الذي عادة ما يظهر في صورة شخص مستهتر، والثانية هي الصورة التقليدية لرب الأسرة المتسلط، كما يظهر في برامج التلفزيونية، مثل "ذا فريش برينس أوف بيل إير".
-
ZUN LEE
ويهدف مشروع لي المصور، الذي يُعرض حاليا في مركز برونكس للعروض الوثائقية بمدينة في نيويورك، إلى استكشاف صورة متوازنة ودقيقة عن الأباء من أصل أفريقي.
-
ZUN LEE
وفي عام 2011، بدأ لي في التقاط الصور للأسر في جميع الأماكن الذي زارها في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك ومن خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو إحالات البعض له، أو الاقتراب منهم في الشارع بكل بساطة.
-
ZUN LEE
وبمرور الوقت، كون لي صداقات عدة مع عدد من الأباء الذين يتناولهم مشروعه، وتمكن من التعامل مع بعض المشاكل التي كان قد مر بها خلال فترات نشأته في ألمانيا.
-
ZUN LEE
وتدريجيا، من خلال الانغماس في الحياة اليومية لهذه العائلات، عاش لي لحظات أسرية حميمة، و"هي السيناريوهات التي بدأت تقل أو تختفي في بعض الأحيان من الحياة العامة، لكنها على الرغم من ذلك كانت ذا مغزى."
-
ZUN LEE
يقول لي: "بعض الرجال الذين قابلتهم كانوا يعيشون حياة أسرة تقليدية، لكنها كانت جميلة، وكانوا آباء حاضرين بين عائلاتهم ومسؤولين على الرغم من ذلك."
-
ZUN LEE
يقام معرض "شخصية الأب: اكتشاف أفكار جديدة عن الأبوة السمراء" في مركز برونكس للعروض الوثائقية بمدينة في نيويورك حتى الـ 31 من مارس/آذار الجاري.
المزيد حول هذه القصة
معرض الصور
الثلوج تكسو بريطانيا
- 1 مارس/ آذار 2018
"الكهوف" بعدسات القراء
- 23 فبراير/ شباط 2018
"عيد الحب" بعدسات القراء
- 16 فبراير/ شباط 2018