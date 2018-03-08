مشاهد من حياة الآباء ذوي البشرة السمراء

  • 8 مارس/ آذار 2018

تربى زون لي في ألمانيا لأم وأب كوريين، لكنه اكتشف لاحقا أن والده أمريكي من أصل أفريقي، عاش مع أمه علاقة قصير الأمد، فبدأ رحلة استكشاف معنى الأبوة بين الأمريكيين من أصل أفريقي.

  • الآباء السود ZUN LEE

    بعد علمه بقصة حياة والده، بدأ لي رحلة استكشاف معنى الأبوة بين الأمريكيين من أصل أفريقي.

  • أب ينظر إلى ابنته من خلف زجاج سيارة ZUN LEE

    ويقول لي إن وسائل الإعلام الأمريكية غالبا ما ترسم صورة الأب الأسود بإحدى الطريقتين؛ الأولى هي الأب الغائب الذي عادة ما يظهر في صورة شخص مستهتر، والثانية هي الصورة التقليدية لرب الأسرة المتسلط، كما يظهر في برامج التلفزيونية، مثل "ذا فريش برينس أوف بيل إير".

  • أب مع ابنته في متحف للأحياء المائية ZUN LEE

    ويهدف مشروع لي المصور، الذي يُعرض حاليا في مركز برونكس للعروض الوثائقية بمدينة في نيويورك، إلى استكشاف صورة متوازنة ودقيقة عن الأباء من أصل أفريقي.

  • فتاة مع لعبتها ZUN LEE

    وفي عام 2011، بدأ لي في التقاط الصور للأسر في جميع الأماكن الذي زارها في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك ومن خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو إحالات البعض له، أو الاقتراب منهم في الشارع بكل بساطة.

  • أب يحمل ابنته وابنه ZUN LEE

    وبمرور الوقت، كون لي صداقات عدة مع عدد من الأباء الذين يتناولهم مشروعه، وتمكن من التعامل مع بعض المشاكل التي كان قد مر بها خلال فترات نشأته في ألمانيا.

  • يد أب وفوقها يد ابنته ZUN LEE

    وتدريجيا، من خلال الانغماس في الحياة اليومية لهذه العائلات، عاش لي لحظات أسرية حميمة، و"هي السيناريوهات التي بدأت تقل أو تختفي في بعض الأحيان من الحياة العامة، لكنها على الرغم من ذلك كانت ذا مغزى."

  • أب يحمل ابنته فوق جسر بروكلين ZUN LEE

    يقول لي: "بعض الرجال الذين قابلتهم كانوا يعيشون حياة أسرة تقليدية، لكنها كانت جميلة، وكانوا آباء حاضرين بين عائلاتهم ومسؤولين على الرغم من ذلك."

  • الآباء السود ZUN LEE

    يقام معرض "شخصية الأب: اكتشاف أفكار جديدة عن الأبوة السمراء" في مركز برونكس للعروض الوثائقية بمدينة في نيويورك حتى الـ 31 من مارس/آذار الجاري.

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