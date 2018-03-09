أظهرت نتائج استطلاع رأي قام به مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن النساء أكثر سعادة من الرجال.

من ضمن الأسئلة التي طًرحت على المشاركين في الدراسة : إلى أي درجة أنت راض عن حياتك؟ أو: إلى أي مدى تشعر بقيمة ما تقوم به؟

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المرحلة الذهبية للسعادة تأتي في مراحل متقدمة من العمر. حيث أن الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين السبعين والرابعة والسبعين هم الأكثر سعادة والأقل قلقا..

لمعرفة رأي الجنسين في هذه القضية حاورت سوسن صبوح كوثر وصادق، وهما زوجين شابين من البحرين، وسألتهما: من هو الأكثر سعادة بينكما عموما؟