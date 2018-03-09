النساء أكثر سعادة من الرجال؟
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النساء أكثر سعادة من الرجال؟

  • 9 مارس/ آذار 2018

أظهرت نتائج استطلاع رأي قام به مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن النساء أكثر سعادة من الرجال.

من ضمن الأسئلة التي طًرحت على المشاركين في الدراسة : إلى أي درجة أنت راض عن حياتك؟ أو: إلى أي مدى تشعر بقيمة ما تقوم به؟

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المرحلة الذهبية للسعادة تأتي في مراحل متقدمة من العمر. حيث أن الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين السبعين والرابعة والسبعين هم الأكثر سعادة والأقل قلقا..

لمعرفة رأي الجنسين في هذه القضية حاورت سوسن صبوح كوثر وصادق، وهما زوجين شابين من البحرين، وسألتهما: من هو الأكثر سعادة بينكما عموما؟