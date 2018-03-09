ما معنى كلمة GREETINSG ؟
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ما معنى كلمة GREETINGS ؟

  • 9 مارس/ آذار 2018

نستعرض كيف أن مجرد تبادل تحايا الصباحMorning greetingsيؤدي إلى إبطاء slowing down الإنترنت