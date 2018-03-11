وفاة راهبة متورطة في نزاع ملكية مع المغنية كيتي بيري في قاعة المحكمة

مصدر الصورة MARK RALSTON Image caption تقارير ذكرت أن بيري زارت الراهبتين لإقناعهما بعملية البيع

تُوفيت راهبة متورطة في نزاع ملكية مع المطربة الأمريكية، كيتي بيري، خلال جلسة المحكمة، حسب وسائل إعلام محلية.

وكانت كاثرين روز هولزمان تبلغ من العمر 89 عاما، وهي واحدة من راهبتين تورطتا في نزاع قانوني مع بيري وأبرشية لوس أنغليس حول ملكية دير سابق في المدينة.

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واتفقت بيري على شراء الدير مقابل 14.5 مليون دولار عام 2015، لكن الصفقة لم تتم عندما رفض السكان عملية الشراء.

وقالت الأختان كاثرين روز وريتا كالانان إنهما غير سعيدتين بتسليم الدير وأفدنته الثمانية المحيطة به إلى النجمة الأمريكية، التي تؤدي أحيانا أغانٍ استفزازية، للتيار المحافظ.

وقالت تقارير إن بيري زارت الأختين لإقناعهما بعملية البيع، وقيل إنها أظهرت لهما وشما للمسيح على جسدها وكذلك غنت لهما، لكنهما كانتا لا تزالان رافضتين.

وقالت الأخت ريتا كالانان لصحيفة "لوس أنغليس تايمز": "رأيت مقاطع فيديو لها... ولم أكن سعيدة بأي منها."

وباعت الأختان الدير إلى صاحب مطعم محلي، يدعى دانا هوليستر، دون موافقة أبريشيتهما.

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وحكم لصالح بيري والكنيسة الكاثوليكية بتعويضات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار عام 2017، عندما نجح محاموهم في الإثبات للمحكمة أن الراهبتين لم يكن لديهما الحق في بيع الدير للمرة الثانية.

ويقول محامون إن الراهبتين أخفقتا في الحصول على موافقة رئيس الأساقفة جوسيه غوميز والفاتيكان، إذ يتعين الحصول على موافقتهم عند بيع أي عقار تتجاوز قيمته 7.5 مليون دولار.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن صاحب المطعم تدخل عمدا في عملية شراء اتفقت الراهبتان عليها مع بيري.

وعلقت جميع إجراءات ما بعد الحكم في أعقاب وفاة الراهبة.

وفي بيان قال الأسقف غوميز: "الأخت كاثرين روز خدمت الكنيسة بكل إخلاص وحب لسنوات عدة، واليوم نتذكر حياتها بكل امتنان".

وتحدثت الراهبة كاثرين روز إلى شبكة "فوكس 11 إل إيه" قبل سقوطها في قاعدة المحكمة، فيما يعتقد بأنه آخر مقابلة لها قبل الوفاة.